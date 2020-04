Els propietaris critiquen la “improvisació” de les mesures per al lloguer i apel·len a l’acord per evitar impagaments

Imatge d’arxiu d’un cartell de lloguer. 22 de maig del 2019 FOTO:ACN

Els propietaris d’habitatges han criticat “la vaguetat i la improvisació” del Reial Decret Llei en matèria d’habitatge aprovat pel govern espanyol. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida preveu una xifra “significativa” d’impagaments dels lloguers a conseqüència de la crisi del coronavirus i ha apel·lat a un acord entre inquilins i propietaris per evitar-los. “Una vaga del pagament de rendes és una bestiesa i una insensatesa”, ha afirmat el gerent de l’entitat, Lorenzo Viñas. En les últimes setmanes, s’han actualitzat entre un 1% i un 1,5% dels contractes per fer front a situacions derivades de la covid-19, segons els Agents de la Propietat Immobiliària (API).

En primera instància, el Reial Decret Llei aprovat pel govern espanyol insta els inquilins i propietaris a arribar a un acord sobre el pagament de la renda. Els arrendataris en situació de vulnerabilitat que visquin en habitatges propietat de bancs o fons d’inversió tindran una quitança del deute del 50% o bé una reestructuració d’aquesta en tres anys.



Per la seva banda, les famílies vulnerables que visquin en immobles en mans de petits propietaris podran demanar microcrèdits sense comissions ni interessos a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), a retornar en sis anys. Per a aquestes famílies, la normativa preveu una suspensió dels desnonaments durant sis mesos.



“Ha faltat informació i concreció per part del govern espanyol”, ha criticat el director de Relacions Institucionals de COAPI de Barcelona, Juan José Aguilera. De fet, el decret no inclou cap mesura destinada al lloguer dels locals comercials, i “traspassa” al sector privat la “responsabilitat” d’arribar a un acord.



En aquest sentit, les associacions han apel·lat a un pacte entre els propietaris i inquilins perquè aquests puguin fer front al pagament de les rendes. “La petició de bonificacions, descomptes o ajornaments és habitual”, ha afirmat Viñas.



De fet, segons un estudi realitzat pels API sobre una mostra de 5.000 habitatges de lloguer a Barcelona, entre un 1% i un 1,5% dels contractes han experimentat “novacions” a causa de la crisi del coronavirus. Les modificacions afecten sobretot als locals comercials.



Tot i això, el Col·legi d’Administradors de Finques preveu una xifra “significativa” d’impagaments de lloguers. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona és més prudent i, si bé assegura que és “possible”, afirma que, els que acostumen a pagar regularment la renda s’han posat en contacte prèviament amb el propietari per intentar arribar a un acord.



En aquest context, els sindicats d’inquilins i col·lectius pel dret a l’habitatge van exigir al govern espanyol la suspensió del pagament de la renda i van convocar una vaga de lloguers a partir de l’1 d’abril per als arrendataris afectats. “És una bestiesa, una insensatesa perquè posen en greu perill el funcionament econòmic de la societat”, ha etzibat el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques.



Per al director de Relacions Institucionals del COAPI de Barcelona, Juan José Aguilera, aquestes iniciatives estan “fora de l’ordenament i la llei”. En aquest sentit, ha destacat la importància de mantenir la “seguretat jurídica” i complir amb el pagament dels lloguers per no “trencar el mercat”.



Un altre punt polèmic pels propietaris del decret aprovat pel govern espanyol és la consideració de gran tenidor de tota aquella persona, física o jurídica, que disposi de més de 10 pisos o 1.500 metres quadrats de sostre. A Catalunya, entre el 85% i el 90% dels propietaris d’immobles són particulars. El directiu del COAPI ha qualificat aquesta distinció de “problemàtica i inconcreta”, ja que la normativa vigent no té en compte les diferents “casuístiques” dels propietaris. Per exemple, expliquen un propietari amb un pis i una nau industrial ja podria entrar en la categoria de gran tenidor establerta per l’Estat.



En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues. El directiu ha assegurat que la mesura no té en compte la situació econòmica i financera del propietari i s’ha referit als grans tenidors com els fons d’inversió amb 100.000 o 300.000 habitatges.



Davant aquesta situació, els propietaris han reclamat al govern espanyol dotar d’ajuts finalistes als ciutadans per poder fer front a les despeses, no “només” línies de finançament. “L’Estat col·labora molt poc i passa el cost de la crisi als grans propietaris”, ha manifestat Gorgues.

ACN