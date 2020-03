Els productors de calçots donen per perdut el 25% de la collita pel coronavirus

Pla tancat de calçots coent-se en una graella sobre flama viva en un restaurant de Valls. Foto:ACN

El coronavirus també passa factura al sector primari. Els productors de la IGP Calçot de Valls donen per perduda entre un 20% i un 25% de la collita d’enguany. És el volum de calçots que quedaran als camps i que als pagesos no els val pena arrencar donat que no hi ha mercat on col·locar-los. Els restaurants de l’Alt Camp han tancat en cadena per les mesures decretades per l’estat d’alarma. La Cambra de Comerç de Valls es resisteix a donar el període de calçotades per perdut i confia que a l’abril pugui remuntar una temporada que s’augurava de rècord.

Amb gran impotència i resignació, els pagesos de la IGP Calçot de Valls ja tenen pràcticament gola avall que hauran de deixar els calçots a la terra. Un 25% de la producció quedarà per arrencar. No els surt a compte arrencar les cebes quan no hi ha mercat on vendre-les. El cap de setmana passat van començar a tancar els primers restaurants i van anul·lar-se múltiples comandes de calçots, que van quedar desaprofitades. Afortunadament el coronavirus s’ha precipitat quan ja havia passat el tram fort de la temporada de calçotades.



“Veníem d’una bona temporada, volíem batre aquest rècord, però ens quedarem amb les ganes” Francesc Xavier Amill, president de la IGP de Valls

En declaracions, el president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill, explica que la junta de l’entitat s’ha reunit per valorar la situació a les quatre comarques que integren la IGP i s’ha arribat a la conclusió que difícilment es podrà reprendre una temporada que havia agafat embranzida per superar el llistó dels 18 milions de calçots, un repte que il·lusionava la IGP ja que coincidia amb el seu 25è aniversari. “Veníem d’una bona temporada, volíem batre aquest rècord, però ens quedarem amb les ganes”, diu Amill.



A partir de Sant Josep, el 19 de març, els calçots comencen a trompar-se -que és quan s’espiguen- i això significa que a la temporada li queden els dies comptats. “Ningú es creu que això se solucionarà en quinze dies”, apunta Amill. Tots els calçots sense arrencar -una xifra incalculable- s’hauran de llaurar. La IGP ja estudia demanar ajuts al Departament d’Agricultura per afrontar les pèrdues, a través de subvencions o crèdits tous. “Aquest 25% que no s’arrencarà és la part de benefici del pagès”, lamenta Amill.



Però, mentre els pagesos pràcticament tiren la tovallola, des de la Cambra de Comerç de Valls no es dona tot per perdut i es confia que la situació es pugui reconduir. “Ara ha quedat molt reduït, però veurem si a l’abril poden tornar-se a fer calçotades”, afirma Rafel Castells, secretari de la Cambra. Castells també destaca que la crisi pel coronavirus hauria perjudicat molt més el sector si s’hagués donat en ple mes de gener o febrer. “Per sort, molts pagesos ja han arrencat molts calçots i els mercats han anat molt forts”, diu.



Tancament en cadena de restaurants i hotels

Va ser durant el cap de setmana passat que va començar el degoteig de tancament de restaurants. El Ganxo, a Masmolets, nucli agregat de Valls, que només obre per calçotades, ja no tornarà a obrir portes fins a la pròxima temporada. També han tancat El Álamo a Alcover i la Casa Fèlix, a Valls. Aquest establiment també disposa d’hotel -de 54 habitacions amb capacitat per a 120 persones- i just aquest dimarts també ja tanca.



L’altre hotel de la capital de l’Alt Camp, Class Valls, també ha d’abaixar persiana i enviar la trentena de treballadors a casa. Amb 83 habitacions per a 185 allotjats, aquest hotel, que havia tancat mai ni un sol dia, ha vist com les reserves han anat caient en picat. Aquest mes de març ja acumula 700 anul·lacions -allotjaments per nit. Tots ells asseguren que aquesta anul·lació de reserves els suposaran importants pèrdues econòmiques.

FONT: ACN