Els hotels habiliten més d’un miler de llits per a malalts de covid-19 i sanitaris al Camp de Tarragona

La regió sanitària del Camp de Tarragona comptarà des d’aquest dimarts amb 706 llits d’hotel per a pacients de covid-19 i 256 habitacions per a professionals sanitaris. Les instal·lacions hoteleres destinades a salut es troben en diferents punts del territori i seran tutelades pels hospitals referents de cada lloc. Els primers pacients s’allotjaran a partir d’aquest dimarts a l’SB Express Tarragona i dependran dels hospitals Joan XXIII i Santa Tecla. Els hotels salut acolliran dos perfils de pacients, les persones que han tingut contacte estret amb contagiats i que requereixen aïllament i no el poden fer a domicili, i pacients amb simptomatologia respiratòria lleu i que no disposen d’aïllament a domicili.

L’SB Express Tarragona és el primer hotel salut que entrarà en funcionament a la regió sanitària del Camp de Tarragona. Ofereix 180 llits que s’han condicionat per part de l’ICS. Rebrà pacients derivats des de l’Hospital Universitari Joan XXIII i de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, i també de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.



Aquests hospitals comptaran també amb l’Ohtels Villa Dorada de Salou, amb una capacitat de 260 llits. L’atenció mèdica en aquests allotjaments la faran els professionals de l’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona.



A Reus s’ha habilitat l’Hotel Reus Park amb una capacitat de 110 llits que tindrà com a hospital de referència l’Hospital Sant Joan de Reus.



Pel que fa a l’Hospital del Vendrell, comptarà amb l’Ohtels Sant Salvador de Coma-ruga, amb una capacitat de 156 llits.



Per als professionals sanitaris s’ofereixen 256 habitacions a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona –amb capacitat per a 168 persones-, a Apartaments Claudia a Reus – amb capacitat per a 18 persones-, el Fèlix Hotel a Valls – amb capacitat per a 50 persones-. També es disposarà aviat amb places per a 20 persones en l’àrea d’influència de l’Hospital del Vendrell. La regió sanitària continua negociant amb diferents operadors hotelers per si fos necessari ampliar aquesta oferta.

ACN