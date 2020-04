Els ERTO a Catalunya superen els 80.000 i deixen temporalment a l’atur més de 600.000 treballadors

Polígon Industrial de Valls.

Els ERTO registrats a Catalunya han superat aquest divendres la xifra dels 80.000 i ja deixen temporalment sense feina a més de 600.000 treballadors a tot el país, segons les últimes dades del departament de Treball. El balanç fins aquest divendres indica que 80.902 empreses han presentat un ERTO a Catalunya, i que hi ha 603.105 treballadors afectats. En comparació amb el dijous, el balanç d’afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 12.400 persones i les sol·licituds en 1.944. Les persones que s’hauran d’acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 17,3% de la població ocupada a finals d’any.

Per demarcacions, Barcelona continua concentrant gran part dels expedients temporals amb un total de 58.380 empreses i 473.217 afectats, a qui se’ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l’atur. Respecte a aquest dijous, el total s’ha enfilat 1.490 ERTO i 10.000 treballadors més. Al llarg dels últims cinc dies, hi ha hagut augments de 60.000 persones i 8.600 empreses.



Les comarques gironines sumen 9.276 expedients temporals per a 57.996 persones, amb increments de 220 empreses i 1.017 treballadors en les últimes hores. Durant la tercera setmana d’estat d’alarma, s’han registrat 1.400 expedients més i altes de 7.500 persones.



Lleida n’ha registrat 4.541 més, amb 25.186 afectats. En un dia, a les terres de Ponent s’han presentat 84 expedients per a 223 persones més. En canvi, el balanç de la setmana acaba amb increments de 560 empreses i 2.700 treballadors.



Al Camp de Tarragona s’han tirat endavant 6.713 ERTO que inclouen 38.773 persones. L’increment durant les últimes 24 hores han sigut de 115 empreses i 546 treballadors. A les terres de l’Ebre ja s’han registrat 1.992 expedients temporals per a 7.993 persones. En comparació amb el dijous, el recompte s’ha elevat en total de 35 empreses i 234 afectats.

A la demarcació de Tarragona al llarg de l’última setmana s’han detectat més de 800 sol·licituds noves per ERTO i un augment de 3.400 treballadors. A l’Ebre, s’han incrementat en 195 les empreses i en més de 1.000 les persones afectades.



Les dades que proporciona el Govern recullen els expedients presentats per empreses que tenen els centres de treball situats al territori català o les que realitzen el 85% de l’activitat a Catalunya. Les companyies amb empleats a diverses comunitats autònomes es posen en contacte amb el Ministeri de Treball.



La posada en marxa de les mesures de confinament més estrictes, que inclouen un permís retribuït recuperable als treballadors de serveis no essencials, està provocant un alentiment però no una aturada del ritme de presentació d’ERTO.



Així doncs, durant la tercera setmana d’estat d’alarma, s’han registrat prop de 75.000 treballadors més i un increment de més d’11.600 empreses. En canvi al llarg de la setmana anterior els augments van ser de 175.000 persones i 25.600 empreses.



Aquest dijous es van fer públiques les primeres dades d’atur registrat a Catalunya, que no comptabilitizen el gruix d’ERTO presentats. En total, hi havia 417.047 persones apuntades a les llistes de desocupació al març.

ACN