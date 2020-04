Els ERTO a Catalunya freguen els 83.000 i ja afecten més de 610.000 treballadors

Unes obres en un cèntric carrer de Palafrugell amb els operaris treballant. Font: ACN

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a Catalunya freguen els 83.000 i ja han deixat temporalment més de 610.000 treballadors sense feina al país. Segons les últimes xifres anunciades pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, el nombre d’ERTO al territori fins aquest dissabte és de 82.998, un 2,59% més respecte a aquest divendres. Per altra banda, el nombre de treballadors afectats creix un 1,61%, fins als 612.795. Tal com ha detallat el conseller, el 96% els expedients signats a Catalunya són per força major. Els sectors més afectats són l’hostaleria (que concentra el 23,5% dels ERTO), el comerç (18,5%) i les activitats artístiques i culturals (6,5%).

ACN