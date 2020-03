Els editors de revistes, premsa comarcal i local i digitals temen que no poder suportar els efectes del coronavirus si la Generalitat no hi intervé

L’actual crisi sanitària sense precedents està afectant profundament el sector de les empreses editores de publicacions periòdiques de manera més contundent i ràpida del que podíem preveure. L’aturada de l’activitat d’una part important de les impremtes, la decisió de Correos de no distribuir revistes, el tancament dels punts de venda, biblioteques i punts de lectura dificulta precisament la possibilitat de fer arribar les seves publicacions als lectors en un moment de forta demanda a causa del confinament. A conseqüència d’això, els ingressos per la venda d’exemplars i per publicitat han caigut en picat. Com la resta de sectors culturals, les empreses editores també han hagut de suspendre les seves activitats complementàries que serveixen per consolidar les capçaleres i atraure nous lectors.



Atesa l’excepcionalitat en què ens trobem i posant per davant en tot moment la voluntat d’aquest sector perquè els esforços se centrin a combatre el COVID-19 i a abastir els professionals sanitaris, sí que ens cal aixecar la veu perquè la Generalitat actuï i faci actuar al Govern espanyol per pal·liar aquests efectes sobre el nostre sector.



A la Generalitat, els demanem:

Que facin efectius els pagaments de les subvencions concedides per l’exercici 2019, bona part encara pendents de pagament.

Que acceleri també el pagament de les campanyes publicitàries inserides el 2019 i que no es demorin més aquests pagaments retinguts.

Que faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors.

Que posi a disposició línies de finançament de resolució ràpida per part de l’ICF.

Que estudiï la possibilitat de comprar exemplars per destinar-los a col·lectius d’interès i a les seus de les administracions seguint les directrius del Pla de Foment de la Lectura 2020 aprovat pel Parlament i pendent d’aplicació.

Que planifiqui campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, de la premsa comarcal i local i els mitjans digitals i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants.

Que es plantegi incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda del 2020 com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres.

Que es tingui en compte totes aquestes mesures atès que estem parlant d’un sector amb un paper estratègic en aquests moments per informar de forma verídica i contrastada alhora que combat les falsedats denunciades.



També demanem al nostre Govern que intercedeixi amb el Govern espanyol per tal que:

Condoni la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms fins que no es reprengui l’activitat amb normalitat.

Que s’adopti la directiva de la UE per a les publicacions digitals: 4% IVA per a publicacions i continguts digitals.

Que les publicacions en català es beneficiïn de les campanyes de publicitat i comunicació institucional del Govern espanyol a preu tarifa en paper i digital d’acord amb la legalitat que obliga a tenir especial cura i protecció de les llengües cooficials. Les associacions ens oferim per fer arribar aquestes insercions a totes les capçaleres.

Que es canviï el criteri de Correos que ha decidit no enviar revistes i periòdics, obligant a un tiratge mínim, sense tenir en compte l’àrea de cobertura i que s’inclogui aquest servei dins l’anomenat Servei Postal Universal perquè es consideri un servei imprescindible i essencial.



La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals agrupa les empreses editores de premsa comarcal, revistes i digitals. El sector dona feina a 1.500 famílies i té una facturació conjunta anual de 42,1 milions d’euros.