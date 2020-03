VÍDEO | Els comerciants de Valls, amb un sabor “agredolç” després de la primera setmana de confinament

Aquesta ha estat la primera setmana de confinament a Valls i arreu del país després que dissabte passat govern espanyol decretés l’estat d’alarma a tot l’Estat. Per aquest motiu al llarg de la setmana s’han pogut veure imatges inèdites a la capital de l’Alt Camp com la de perruqueries, bars, restaurants, bancs i molts altres establiments tancats. Mai havíem vist als nostres veïns i veïnes o a la nostra peixatera habitual amb mascarets i guants.

Els parcs precintats, els camps de futbol deserts i les escoles i instituts buits, sense el so de la campana que ens recorda les hores d’entrada i de sortida. En general, ha estat una setmana “estranya”, on les sortides per comprar o passejar el gos també han estat més curtes de l’habitual i sempre amb la màxima protecció.

Hem parlat amb alguns comerciants de Valls i, tot i les restriccions que suposa el confinament, es podria dir que la primera setmana en estat d’alarma ha acabat amb un sabor “agredolç”. El petit comerç afirma que han incrementat les vendes i ho atribueixen al fet que alguns clients “volen evitar les aglomeracions de les grans superfícies”. Però algun comerciant també assegura que les vendes han disminuït “considerablement” d’ençà que va començar el confinament.