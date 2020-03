Els autònoms que cessin l’activitat o deixin de facturar un 75% respecte el semestre anterior podran cobrar l’atur

Els autònoms que deixin de facturar almenys un 75% menys en relació amb la mitjana de la facturació del semestre anterior o que la seva activitat va quedar suspesa per l’estat d’alarma tindran dret a rebre una prestació d’atur, segons preveu el reial decret de mesures extraordinàries per fer front al Covid-19 que va explicar aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que publica avui el Butlletí Oficial de l’Estat. Entre els requisits per acollir-s’hi, hi ha estar afiliats i en alta a la Seguretat Social quan es va decretar l’estat d’alarma i estar al corrent dels pagaments. De no ser el cas, el treballador de compte propi tindrà un termini de 30 dies naturals improrrogables perquè ingressi la quantitat pendent.

El reial decret, signat pel rei Felip VI i que detalla les mesures aprovades aquest dimarts pel govern espanyol, també estableix que la quantitat que percebran els autònoms es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora. Si no s’acredita el període mínim per tenir dret a la prestació, percebrà el 70% de la base mínima de cotització del règim d’autònoms o de treballadors del mar, si s’escau.



Quant a la durada de la prestació, serà d’un mes i es podrà ampliar fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, si és que aquest es prorroga, tal com ja va deixar entreveure el govern espanyol fa uns dies. El text també assegura que els autònoms no consumiran l’atur en cas que en un futur hi hagin de recórrer perquè cessen l’activitat.



Pel que fa les empreses que es vegin obligades a suspendre un contracte per força major com a conseqüència del Covid-19, hauran d’acreditar la caiguda de l’activitat amb un informe davant de l’autoritat laboral, que haurà de contrastar-ho i donar una resposta en un termini de cinc dies des de la sol·licitud. D’altra banda, el reial decret també preveu que empreses estaran exemptes d’abonar el 75% en concepte de Seguretat Social i es bonificarà al 100% en aquelles que tinguin menys 50 treballadors i es comprometin a mantenir-los.

ACN