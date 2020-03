El temps es complicarà a partir de demà al matí

Un arbre caigut en una ventada el 2019 a l’Alt Camp

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya activa l’Alerta del pla Ventcat pel fort vent generalitzat que es preveu a patir de demà divendres al matí.

S’ha activat avui dijous -5 de març- la fase alerta del Pla Especial d’Emergències pel risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) per les fortes ventades que el Servei Metereològic de Catalunya (SMC) preveu a partir de demà al matí fins dissabte, a gran part de Catalunya. La comarca de l’Alt Camp també es troba dins d’aquest mapa de previsions.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya SMC, des de demà al matí i fins dissabte a la nit es preveu un episodi de vent que pot afectar la major part del territori i només queda fora de l’avís del SMC la demarcació de Girona. Demà divendres el vent bufarà de components nord i oest (dissabte de component nord) i al Pirineu i el Prepirineu el llindar d’avís se superarà a les cotes més altes. Les ratxes màximes poden superar els 72 km/h.

Molta precaució

Protecció Civil de la Generalitat demana molta precaució en els desplaçaments durant el cap de setmana i en les activitats de lleure a l’exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l’efecte del vent.

A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l’exterior (balcons, terrasses,…) i puguin ser desplaçats per l’aire. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.