El SOC reforça el dispositiu d’atenció per fer front a l’alteració del servei pel coronavirus

Oficina del SOC a Valls.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) triplica a partir d’aquest dilluns dia 30 de març el personal d’atenció telefònica i telemàtica per poder fer front a l’elevat increment de consultes de la ciutadania, especialment relacionades amb els expedients de regulació temporal d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i la inscripció com a demandant d’ocupació, tràmits i/o consultes que normalment es realitzen des d’una Oficina de Treball.

La mesura forma part d’un pla més ampli per reforçar el dispositiu d’atenció a la ciutadania i garantir la resposta a les consultes i gestions, un servei que s’ha vist alterat per l’alarma sanitària provocada pel Covid-19, atès que les mesures sanitàries per evitar l’extensió del virus han obligat a tancar al públic les Oficines de Treball i a minimitzar els efectius que hi treballen a porta tancada.

Cal recordar que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no té competències ni en la tramitació ni en el pagament efectiu de les prestacions d’atur, ja que aquestes corresponen al Miniteri de Treball i Economia Social a través del Servicio d’Empleo Público Estatal (SEPE). Tanmateix, el SOC ha decidit anticipar-se al previsible increment de consultes sobre aquests temes que encara s’ha de produir en els propers dies i preparar aquest operatiu d’atenció telèfonica i telemàtica amb un important increment de personal. Avui, en només dues hores, ja s’han atès més de 650 trucades.

Així, per incrementar la capacitat de resposta del SOC, s’ha posat en marxa el Pla de suport remot a les oficines de treball, que suposa la incorporació a l’equip d’atenció, 441 professionals més de les oficines, que teletreballaran gràcies a un dispositiu desenvolupat conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Amazon.