El Servei Català de Trànsit aixeca les restriccions del pas de camions per l’N-II, l’N-240 i l’N-340

Pla obert de dos camions circulant per l’N-II al seu pas per Orriols el 18 de març de 2020 . Foto: ACN

Els camions ja poden circular per vies com ara l’N-II a les comarques gironines, l’N-240 a Ponent i l’N-340 en el seu tram per les terres de l’Ebre. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha decidit aixecar les restriccions de vehicles pesants amb l’objectiu de facilitar i garantir l’abastiment de béns essencials a la població.

Aquesta mesura va entrar en funcionament el dissabte 14 de març i es mantindrà fins el 28, tot i que podria allargar-se si es mantenen les restriccions de moviments. Això ha permès que els camions tornin a passar amb normalitat per municipis com el de Bàscara (Alt Empordà). Feia set anys que els obligaven a passar per l’AP-7 per tal de reduir l’accidentalitat a l’N-II en el seu tram sense desdoblar.



ACN