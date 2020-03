El sector turístic dona per perduda la Setmana Santa i mira amb preocupació la temporada estival

El passeig Jaume I de Salou, un dels punts més turístics del municipi, sense cap vianant o turista. Font: ACN

ACN

El sector turístic de Catalunya dona per perduda la Setmana Santa. El president de la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines ho titlla d’una “catàstrofe”, mentre que el seu homòleg a l’Associació de Càmpings de Barcelona qualifica la situació de “caòtica i desesperant”. El futur del sector tampoc és gaire esperançador i els principals operadors miren amb preocupació la temporada estival. Els primers estudis estimen unes pèrdues de 2,7 milions de turistes internacionals si els efectes del coronavirus no s’aturen abans de Setmana Santa, una xifra que podria arribar als sis milions si s’allarga fins a l’estiu. En termes econòmics, Exceltur parla d’unes pèrdues de fins a 60.000 milions d’euros si la crisi s’acosta als sis mesos.

La paralització del turisme comportarà també afectacions en el mercat laboral del sector. El Consell Mundial del Viatge i el Turisme (WTTC, per les sigles en anglès) fa referència a 50 milions de llocs de treballs perduts a escala global.



En aquest sentit, PIMEC Turisme considera que la “manca de previsió” en la presa de decisions ha provocat que els establiments turístics de Catalunya s’hagin vist abocats a la suspensió de l’activitat i la presentació d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).



Segons dades de la patronal, un 90% de les petites i mitjanes empreses del sector de l’hostaleria i la restauració ha experimentat una reducció de vendes o cancel·lació de reserves, un 42,2% ha patit un augment de baixes laborals i un 82,5% ha contemplat presentar un ERTO sobre la plantilla.



Les conseqüències del coronavirus en el turisme es fan evidents una setmana abans del que havia de ser ‘l’operació sortida’ de Setmana Santa. En qualsevol cas, els efectes aniran molt més enllà. “La impressió és que, fins i tot, es perdrà la temporada d’estiu i això és molt preocupant”, ha assegurat el professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, Pablo Díaz Luque, en declaracions a l’ACN.



Un cop passi la crisi, el primer que es recuperarà serà el turisme estatal per la “sensibilització amb la comunitat local”. La tornada de turistes internacionals estarà molt relacionada amb els països d’origen i la incidència del virus en aquests. Segons els estudis acadèmics elaborats després de la SARS, els estats on la malaltia pràcticament no havia incidit eren molt “reticents” a viatjar a països que n’havien patit les conseqüències.



En el cas de l’Estat, Díaz Luque apunta als italians com els turistes internacionals “més propensos” a tornar a visitar Espanya aviat. En canvi, preveu l’efecte contrari en les persones dels països nòrdics, que podrien trigar més a viatjar al territori.



Per aquest motiu, el professor ha destacat la importància de “fomentar i donar suport” a les petites i mitjanes empreses del sector, especialment en el moment de “tornar” al mercat perquè estaran “sota mínims”. A més, ha reclamat baixar les taxes al sector i fer campanyes de promoció a altres països per atraure els turistes.





Resignació a la Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre



El sector turístic de la demarcació de Tarragona assumeix que no podrà fer ni un euro de caixa aquesta Setmana Santa. L’any passat, per exemple, l’ocupació a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre va situar-se entre el 85% i el 90%. Un dels grans actius per aquestes dates en els darrers temps ha estat el turisme esportiu, que el 2019 va portar més de 25.000 esportistes a la demarcació, per participar en diferents competicions. Uns esdeveniments, principalment els de categories infantils, que serà molt complicat poder reprogramar.

la gran majoria d’establiments han optat per fer un erto

La principal locomotora turística del territori, PortAventura, havia d’obrir portes aquest mateix divendres per encetar la 25a temporada, però no ho podrà fer. El parc és un destí habitual de viatges de final de curs d’escoles d’arreu de l’Estat i també algunes de França i Anglaterra, que també es mouen per la resta del territori. La gran majoria d’establiments, però, han optat per fer ERTO.



A les Terres de l’Ebre, el sector turístic també dona la temporada d’enguany completament per perduda. Malgrat que l’ordre de confinament acabés a les portes de Setmana Santa, no es reben consultes ni reserves, i fins i tot s’han cancel·lat les que tenien tancades abans de la crisi sanitària del coronavirus. El sector ja venia molt tocat pels estralls del Glòria, que va impactar fortament al delta i a tot el litoral.



“Plantejant el millor dels escenaris, que seria que l’estat d’alarma s’aixequés a finals d’abril, podem preveure que serà un estiu més que nefast i que no podrem parlar de recuperació fins a l’estiu que ve”, valora Juanjo Bel, portaveu de l’Associació de Turisme Rural de les Terres de l’Ebre (Aturebre). El sector confia que els primers símptomes de recuperació es puguin fer notar als ponts i festivitats de final d’any però “la normalitat” que es desitja no preveuen que arribi fins a l’estiu del 2021.