El sector de la discapacitat s’uneix per reclamar ajudes que protegeixin els llocs de treball de les persones que representen

Les patronals del sector de la discapacitat de Catalunya – DINCAT, FECETC, CETIP i FEACEM Catalunya- han presentat, per primera vegada, un acord de propostes conjunt per exigir a les administracions catalanes que garanteixin la viabilitat dels Centres Especials de Treball (CET) i protegeixin els llocs de treball de les persones amb discapacitat, davant l’impacte econòmic de la crisi sanitària.

El sector de la discapacitat alerta que, si no s’actua amb urgència i determinació, la recessió econòmica serà devastadora pels CET i els seus treballadors, que ja es troben des de fa més de 10 anys en situació de vulnerabilitat.

La premissa a les mesures que es plantegen es garantir el manteniment dels ajuts existents per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Aquests ajuts formen part de les polítiques actives d’ocupació i en el cas dels CET són ajudes directes a cada persona amb discapacitat contractada. No s’entendria que en un moment tan delicat no sols no s’ampliessin, sinó que es retallessin. Qualsevol retallada implicaria la destrucció de milers de llocs de treball essencials per garantir el benestar d’un col·lectiu molt vulnerable.

En la proposta conjunta, que recull un total de 13 demandes concretes, les patronals destaquen la urgència de dotar de liquiditat els CET, a través de mesures com el pagament de les comptes pendents del 2019 o l’establiment d’una bestreta del 70% de les subvencions, entre d’altres, per poder fer front al pagament de les nòmines d’aquest col·lectiu vulnerable. A més, les patronals coincideixen en la necessitat d’incrementar, durant aquest 2020, les subvencions del Salari Mínim Interprofessional fins al 50% i el 75%, segons les dificultats d’inserció laboral, per l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.

Per poder fer front a aquesta situació, les patronals urgeixen a la Generalitat la constitució d’una taula de diàleg per revisar l’actual normativa i definir conjuntament les línies d’actuació que garanteixin la viabilitat econòmica dels CET, així com els llocs de feina i un futur digne per a les persones amb discapacitat.

Per a poder consultar l’acord conjunt de propostes al complet, feu clic aquí.