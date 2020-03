El Pius Hospital de Valls s’estructura per acollir pacients semicrítics i crítics pel Covid-19

Pius Hospital de Valls.

El Pius Hospital de Valls ha adaptat més d’una vintena de llits a la planta cinquena i una part de la segona per tractar pacients en estat crítics i semicrítics afectats pel coronavirus. La notícia ha estat confirmada a la nostra redacció per part de Robert Rosset, president del comitè d’empresa del centre hospitalari intercomarcal. El Pius Hospital acull, actualment, més d’una vintena de pacients amb Covid-19, segons aquesta mateixa font.

D’altra banda, Rosset també ha denunciat que el personal del Pius Hospital, des de fa dies, pateix de manca d’equips de protecció individuals (EPIs), com monos, bates, guants i mascaretes. “Sabem que el material hi és, però els treballadors tenim moltes dificultats per accedir als equips de protecció”, diu el representant del personal sanitari, que afegeix que membres de la plantilla ja estan contagiats pel coronavirus, com personal administratiu, zeladors, metges, infermers i “potser algun membre de l’equip directiu”.

Fins i tot el president de la Cambra de Comerç, Industria i Navegació, Joan Canadell, ha fet una crida a les xarxes socials demanant 200 unitats de monos, categories 3 i 4B, per exemple de la marca Buzo Tyvek 600 plus.

Per altra part, el comitè d’empresa també denuncia que des de l’estat d’alarma el Ministeri de Sanitat espanyol ha realitzat molts canvis en els protocols de seguretat del personal sanitari. En una nota informativa, la secció sindical de la CGT recorda que “l’article 21 de la LPRL, així com l’article 19 de l’Estatut dels Treballadors, reconeix el dret als treballadors –individu– a paralitzar la prestació laboral quan considerin que les condicions de treball són perilloses. La mateixa facultat de paralització de l’activitat la tenen els representants dels treballadors i els delegats de prevenció si consideren que l’empresa incompleix el seu deure de protecció de la salut”.

En la nota, la CGT afirma que “abans de fer la feina sense cap protecció (o amb proteccions que un cregui insuficients) cal demanar que es resolgui el dubte de fer-ho amb els EPIs facilitats als responsables que hi hagi en aquell moment. Si finalment hom creu que està davant de risc greu i imminent per fer la feina es podria negar a fer-la tot notificant aquesta situació a l’empresa i als representants dels treballadors”.