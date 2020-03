El Pius Hospital de Valls, la Policia Local i Protecció Civil demanen viseres fabricades en impressores 3D per protegir-se del Covid-19

El #3DActivistes TGN ha rebut encàrrecs de les seves viseres autoritzades per part del Pius Hospital de Valls, Policia Local i Protecció Civil, segons que ha assenyalat a la nostra redacció Pere Vidal, de Can Pipirimosca, un dels impulsors de la iniciativa.

La iniciativa està gestionada a través del centre neuràlgic de l’Associació Adela, pel desenvolupament local i alternatiu, amb centre a Valls. Des d’aquí s’ha iniciat la coordinació de tota la xarxa de Tarragona amb un grup general anomenat “Coronavirus makers”.

Fa tres dies, el #3DActivistes TGN va fer una crida a les persones o centres que disposin d’impressora 3D perquè les posin a disposició per fabricar proteccions per al Covid-19, concretament per a la fabricació de viseres, i no descarta per a més endavant fabricar mascaretes, i ha intentat els primers passos per engegar el camí de la fabricació de respiradors.

Més de 230 persones de la demarcació de Tarragona han fabricat en els darrers tres dies un total de 779 viseres amb impressores 3D, cadascú des de casa seva, que després es distribueixen a centres hospitalaris, ajuntaments, policies locals, Mossos d’Esquadra, etc.

D’altra banda, el col·lectiu que promou aquesta iniciativa a les comarques de Tarragona també ha creat un canal de difusió a Telegram amb les notícies de la xarxa de voluntariats amb impressores 3D, que treballa les vint-i-quatre hores per fabricar proteccions. El canal de difusió a Telegram permet posar al dia els centres que tinguin material o els que ja els hagi arribat sobre les novetats, fer crides per a necessitats de qualsevol tipus, arribar a tothom d’una manera directa i ajudar els que ajuden o tenir cura dels que cuiden.

Entre els impulsors hi ha un perfil variat de voluntaris entre els quals hi ha una professora de tecnologia per a aficionats al món de la informàtica, entre d’altres.

La impressió en tres dimensions es fa amb la supervisió tècnica de Sanitat. “Aquí ningú cobra ni paga res, el producte és 100% professional. Hi ha una supervisió de metodologia dels hospitals, que van revisant el protocol perquè el que fem serveixi”, diu Pere Vidal.