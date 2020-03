El personal de l’Institut Català de la Salut denuncia falta de material EPIs

El personal de l’Institut Català de la salut denuncia públicament la falta de material EPIs per a poder protegir-se i poder realitzar la seva tasca diària amb “uns mínims per poder prevenir la nostra salut”. En un comunicat volen fer saber la situació en la que es troben aquests dies de lluita contra el Covid-19. “Els protocols són una trampa legal per autoprotegir-se l’empresa alhora que es desprotegeix els treballadors i treballadores del sistema”, afirmaven, i explicaven que “l’alt grau de contagis de personal ve donada de la falta de material per poder protegir-nos”.

Per altra banda, destacaven que no és cert que el problema de la falta de material està resolt a Catalunya. “El material arriba dia a dia i és totalment insuficient. Quan a la Xina, l’índex de contagis de personal sanitari era del 2%. Nosaltres ja estem al 17%”.

Seguint amb el comunicat afirmen que al personal que forma part dels plans de contingència dels Centres li estan dient que s’ajustarà la seva jornada i se’ls trauran els dies de lleure i de vaances. “Ens estem jugant la vida i el maltractament al personal de la sanitat continua. Som l’únic personal de la Fundació Pública al qual ens volen treure dies de lleure i de vacances per aquest motiu”.

En aquest sentit, en el comunicat també volen denunciar les retallades en el sistema sanitada que “hem patit, tant de pressupost, de sou, de condicions de treball, com de plantilla els darrers anys que ara, i en moments com aquest estem patint de valent. Al pressuposts de la Generalitat al 2020 es destinaven el 30% a la Sanitat, els pressupostos del 2020 destinen un 23%. Catalunya està a la cua, en despesa sanitària, de tot l’estat espanyol amb una despesa de 1192 per càpita. El Pais Vasc, per exemple, inverteix 1693 per càpita.- Volem unes condicions de treball dignes, volem protegir les nostres vides per poder protegir a la resta de ciutadans i ciutadanes del nostre País.”