El nombre de morts a Espanya torna a repuntar amb 567 en 24 hores i ja suma més de 18.000 defuncions

El nombre de morts a Espanya torna a repuntar aquest dimarts amb 567 defuncions en 24 hores, que ja sumen 18.056. La xifra suposa un increment del 3,2% respecte d’aquest dilluns, tot i que es manté entre les més baixes des del 24 de març. En total, a l’estat espanyol ja hi ha 172.541 casos confirmats per la covid-19, 3.045 més que ahir i un 1,8% més que fa un dia. Pel que fa al nombre de curats, ja s’han donat d’alta 67.504 persones des que va començar la pandèmia, 2.777 més que ahir. La comunitat de Madrid continua essent la més afectada per la malaltia amb 48.048 dels positius totals, 6.568 morts i 26.247 curats. Catalunya és la segona comunitat en nombre de casos, amb 35.197 confirmats, 3.666 defuncions i 15.967 defuncions.

Més de 170.000 casos confirmats i 18.056 morts per coronavirus. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores s’han notificat 3.045 nous casos, un 1,8% més que aquest dilluns. Una dada que se situa com la més baixa de la sèrie des que va començar la pandèmia.



El nombre de morts, però, ha experimentat un nou repunt amb 567 defuncions en només un dia. La xifra suposa un increment del 3,2% respecte d’ahir, quan se’n van registrar 517. Malgrat això, el nombre de decessos se situa entre els més baixos des del 24 de març.



Pel que fa a les altes, des que va començar l’epidèmia s’han recuperat 67.504 persones, 2.777 més que aquest dilluns. El Ministeri continua sense facilitar les dades d’UCI, a l’espera que les diferents comunitats autònomes els facilitin l’acumulat de casos.



La comunitat de Madrid continua liderant l’afectació en nombre de casos i morts, amb 48.048 confirmats i 6.568 defuncions. Catalunya la segueix amb 35.197 casos i 3.666 decessos. Les dues castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, són les altres dues comunitats més afectaes amb 14.329 i 13.180 confirmats i 1.714 i 1.299 morts, respectivament. El País Basc, acumula ja 11.226 positius i 859 defuncions.



Les UCI, en millors condicions però amb “estrès”

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que les dades d’aquest dimarts indiquen “tendències similars” a les dels últims dies que són “en principi bones”. Simón ha apuntat que al voltant d’un 40% dels casos ja s’han curat però ha explicat que les UCI encara tenen una situació “d’alt estrès”, tot i que estan “millor que la setmana passada”.

