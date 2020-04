El municipalisme català reclama coordinació perquè cap família quedi enrere en l’inici d’un trimestre telemàtic

Pupils raising hand in classroom at the elementary school

El president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Lluís Soler, juntament amb la secretària general, Joana Ortega, s’han reunit aquest migdia, per primera cop des de l’inici de la crisi de la COVID-19, amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló. A la reunió també hi han participat la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, i el secretari general, Magí Rovira. La reunió s’emmarca amb l’objectiu de traslladar el neguit i les preocupacions del municipalisme català enfront la situació del curs escolar i el darrer trimestre, i de buscar mecanismes i solucions per garantir el desenvolupament curricular dels alumnes del sistema educatiu.



En la reunió celebrada a través de videoconferència, Lluís Soler ha destacat que “just el dia que comença el tercer trimestre, cal tenir més clara que mai l’estratègia, la coordinació i els recursos necessaris per donar resposta a les preocupacions de les famílies i conèixer com es finalitzarà l’actual curs acadèmic, i com es preveu l’inici del curs escolar 2020/21, entre altres temes”.



Tant el Departament com el municipalisme català s’han conjurat a treballar plegats, unificar estratègies i recursos, on el món local acompanyarà a les mesures que dugui a terme el Departament d’Educació per tal de garantir que no es produeixin desigualtats afegides en el desenvolupament curricular.



El municipalisme català, ha manifestat Soler, sempre estarà al costat dels alumnes i de les seves famílies, especialment en els casos de vulnerabilitat, tant en l’àmbit familiar, com pel que fa a l’alimentació i l’escletxa digital. En aquest sentit, el també alcalde de Deltebre ha dit que “hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar que a les crisis sanitària, social i econòmica, no s’hi sumi una altra d’educativa, que deixi enrere als alumnes i famílies amb més dificultats”. Per aquest motiu, Soler ha insistit amb què “s’ha de garantir que tot l’alumnat disposarà de les mateixes facilitats per accedir a l’aprenentatge online. En aquest sentit, no s’ha de caure amb la diferenciació de quins ajuntaments fan què respecte d’altres sinó que s’ha de dur a terme una bona coordinació entre el Departament i el municipalisme per tal que ningú quedi enrere”.



A la reunió s’han tractat altres temes de planificació educativa i del calendari, on totes dues parts s’han emplaçat a abordar-ho en reunions periòdiques per tal de donar resposta a les demandes d’alumnes i famílies, i garantir l’equitat i la qualitat en el sistema educatiu.