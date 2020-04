El Ministeri de Treball arriba a un acord amb entitats bancàries perquè avancin el pagament de les prestacions per desocupació

Ministeri de treball

El Ministeri de Treball i Economia Social, a través de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), ha arribat avui a un acord amb les entitats bancàries, que s’han ofert, amb caràcter excepcional, a avançar als seus clients el pagament de les prestacions per desocupació, corresponents a aquest mes d’abril que avui s’inicia.

Donada la situació de crisi sanitària i econòmica, provocada pel Covid-19, i per alleujar la situació de dificultat provocada per la pandèmia, així com per garantir la liquiditat amb la qual afrontar els pagaments d’inici del mes, s’ha acordat amb les patronals bancàries que l’abonament de les prestacions pugui realitzar-se amb antelació a la data de pagament inicialment prevista en el calendari, el 9 d’abril (a l’ésser el dia 10, data habitual de cobrament, festiu). L’ingrés es realitzarà, així, en els primers dies de mes.

Amb aquest motiu el SEPE ha remès, a les entitats bancàries, la informació necessària per facilitar l’avançament de l’pagament en les prestacions, així com les instruccions necessàries a les adreces provincials per a la gestió d’aquest ingrés avançat de l’subsidi.