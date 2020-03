El Ministeri d’Agricultura aclareix que els pagesos i ramaders són sectors claus contra el coronavirus

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la finalitat de solucionar les principals qüestions suspeses a la declaració del estat d’alarma a Espanya, publica la següent nota informativa:

“El Reial Decret 463/2020, així com la seva modificació es va publicar en el mateix Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació ocasionada pel COVID-19, establint-se que autoritats competents delegades per adoptar les mesures necessàries per a aquestes garantir l’abastament alimentari.

La producció agrícola, ramadera i avícola, així com l’activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d’aliments, així com el seu comercialització a través de la venda minorista al consumidor, formen la cadena d’abastament alimentari amb l’activitat que s’ha de garantir a la indústria situació d’estat d’alarma. En el cas d’agricultors, ramaders i pescadors han de poder seguint fent els treballs necessaris per garantir el manteniment de l’activitat.”