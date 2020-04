El Homrani anuncia per dilluns una instrucció amb Salut per poder portar a casa els avis de les residències

Els Bombers de Barcelona entren a desinfectar la residència Barcelona. Font: ACN/ Miquel Codolar

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha obert la porta a traslladar els avis de les residències a casa a partir d’una instrucció conjunta que s’està redactant amb el Departament de Salut. “Estem acabant de concretar alguns elements i algunes dificultats, com ara les proves. Hem d’assegurar-nos que la persona traslladada no té cap simptomatologia de coronavirus”, ha comentat el Homrani a Catalunya Ràdio. “Esperem que dilluns puguem treure la instrucció definitiva de bracet amb Salut que doni a les famílies aquesta oportunitat. Sempre amb elements claus com que l’ancià estigui sense símptomes de la covid-19, i de responsabilitat de les famílies per garantir un bon confinament“, ha continuat el conseller.

“Esperem que dilluns tinguem del tot tancada aquesta instrucció. És necessària, però ha d’estar ben feta”, ha insistit el Homrani, que ha reconegut “la manca de personal” com un dels principals problemes a les residències de gent gran de Catalunya. “Hi ha dificultats de personal perquè hi ha treballadors confinats pel contacte amb el coronavirus i també contagiats. Per solucionar-ho s’ha creat una borsa de treball per facilitar que els estudiants d’últim curs d’estudis sociosanitaris s’incorporin al món laboral”, ha recalcat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Una altra de les principals preocupacions, segons el Homrani, passa per la manca de testos de detecció de la covid-19 als geriàtrics.



“S’han fet totes les mesures possibles i s’hi està treballant. Però, desgraciadament, el govern espanyol va prometre molts testos que després no han estat efectius“, ha comentat el conseller, que igualment considera que la centralització en la compra d’EPI per part del ministeri de Sanitat “va ser un error”.

ACN