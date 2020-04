El gremi d’instal·ladors alerta que el 80% de les empreses del sector està en fallida: “Les ajudes són insuficients”

La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) alerta que l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus ha deixat el 80% de les 12.000 empreses i autònoms del sector en fallida. “Entre aquestes empreses, el 40% assegura que ha registrat una caiguda total de la seva activitat i el 39% reconeix un descens de més del 75%. Estem parlant d’uns 60.000 treballadors afectats”, ha explicat a l’ACN el director general de Fegicat, Raúl Rodríguez. “Les ajudes anunciades són insuficients i especialment inaccessibles per a treballadors autònoms”, ha lamentat Rodríguez. De fet, Fegicat reclama fins a 12 mesures urgents com la suspensió dels impostos i la quota d’autònoms, o l’ajornament de contractes de lloguer i hipoteques.

“També reivindiquem l’execució amb caràcter immediat de les factures pendents de l’administració pública i l’ampliació del fons de contingència per proporcionar crèdits i préstecs ‘tous’, accessibles i sense clàusules abusives per part de les entitats bancàries”, ha continuat el director general de Fegicat, que ha precisat: “Haurien de ser crèdits amb un interès igual o proper al 0%, un aval del 100% i amb un període de carència mentre estigui vigent l’estat d’alarma”. Davant la ‘greu situació’, des del gremi d’instal·ladors també s’exigeix que els ERTO, ja siguin per força major o no, siguin aprovats amb la “màxima celeritat possible” i evitant la incertesa del silenci administratiu.



En paral·lel, la Fegicat també aposta per l’ajornament dels pagaments de rènting dels vehicles i maquinària, així com d’altres subministraments energètics de pagament mensual. “Finalment, també rebem notícies per part de l’Estat i de la Generalitat que els fons de polítiques actives d’ocupació estan en greu risc”, ha apuntat Rodríguez. “Això pot comportar un problema important per al futur de la formació professional ocupacional. Afectaria directament el nostre sector i s’hauria de protegir”, ha recalcat el director general de Fegicat, entitat que ha tornat a reclamar elements de protecció per als treballadors que hagin de realitzar actuacions d’emergència en hospitals, pavellons o indústries de la cadena alimentària.



‘Certa normalitat’ a mitjans de maig

“A partir d’avui creiem necessari començar ja a treballar per garantir una ràpida recuperació en el moment de sortida de l’estat d’alarma”, ha manifestat Rodríguez, que calcula que una ‘certa normalitat’ es podrà aconseguir a mitjans del mes de maig si no hi ha recaigudes en la taxa de contagis i ingressats per la covid-19. “Cal que el Govern entengui que caldrà accelerar i activar les mesures que històricament han estat reclamades per Fegicat en relació a la transició energètica i el compliment estricte de la normativa”, ha reflexionat en veu alta el director general, que també ha apuntat directament sobre la responsabilitat futura del món de la construcció.



“Són perfectament conegudes les pràctiques financeres que les grans empreses constructores utilitzen per demorar excessivament els pagaments, via confirming, a les empreses i autònoms subcontractats”, ha recordat Rodríguez, que ha demanat acabar amb aquesta pràctica en els mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma a Espanya. “Si aquestes pràctiques tornen a imposar-se, com ja va passar amb anterioritat a la crisi financera del 2007, pot significar el tancament del 30% del sector a causa de l’ofec financer”, ha avisat el director general de Fegicat. “No ens podem permetre que es torni a produir”, ha conclòs Rodríguez.

