El gran gest que ha tingut l’Institut Jaume Huguet amb el Pius Hospital de Valls

Material que l’Institut Jaume Huguet ha entregat al Pius Hospital

L’Institut Jaume Huguet ha fet entrega de material al Pius Hospital de Valls per superar la crisi del coronavirus. La Formació Professional sanitària del centre educatiu de Valls ha donat 185 ulleres de protecció i unes 220 mascaretes FFP3 al Pius Hospital de Valls per, tal com explicaven via Twitter, “col·laborar en la tasca conjunta de superar la crisi del Covid-19”.

En aquest sentit, l’Institut ha volgut estar al costat de la ciutat i de la gent gent entrega d’aquest material per combatre l’expansió del coronavirus, que ha Valls ja ha deixat les primeres conseqüències sanitàries: una dona de 88 anys va morir ahir, mentre que un home de 75 anys ha donat positiu de coronavirus.