El Govern prepara plataformes digitals per fer activitats lectives amb tot l’alumnat la setmana que ve

Es prepara diferents plataformes digitals per efectuar activitats lectives amb l’alumnat

El Govern prepara diferents plataformes digitals perquè, a partir de la setmana vinent, es puguin efectuar activitats lectives amb tot l’alumnat. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d’aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. La consellera de Presidència ha posat l’exemple dels espais ‘moodle’ -programa de codi lliure que ja utilitzen diversos centres educatius, sobretot universitats-, o altre material online per garantir que totes les famílies hi tinguin accés. Budó ha assegurat que els docents estan “a plena disposició” del departament d’Ensenyament.



El Govern pagarà els sous i les pòlisses d’assegurances dels treballadors d’empreses contractades per la Generalitat

D’altra banda, el Govern també ha anunciat que pagarà els sous i les pòlisses d’assegurances dels treballadors d’empreses contractades per la Generalitat. Pel que fa a la mobilitat, la franja de l’hora punta de matí el segon dia laboral d’estat d’alarma ha finalitzat sense aglomeracions al metro, a diferència de la jornada d’ahir -quan els viatgers que anaven a la feina van avançar el seu trajecte i entre sis i set del matí es van produir acumulacions de gent a les línies 1 i 5.



TMB ha destacat que “amb l’esforç de tothom” el passatge ha baixat un 73% fins a les vuit del matí mentre que ahir a la mateixa hora ho havia fet en un 65%, mentre que a la franja fins a les set el descens d’aquest dilluns va ser del 51% i avui del 56%.

ACN