El Govern permet que pimes i autònoms ajornin totes les declaracions d’impostos del mes d’abril

El Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial decret llei que permet perllongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms. La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar aquests pagaments tributaris a l’abril, com és habitual, sinó que estén el termini un mes fins al 20 de maig per mitigar l’impacte econòmic provocat per la crisi del COVID-19.

En concret, el decret recull que els contribuents amb una facturació de fins a 600.000 euros tindran de termini fins al 20 de maig per presentar les declaracions d’impostos corresponents a l’abril. Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans de l’15 d’aquest mes.

D’aquesta forma el Govern mostra el seu compromís amb pimes i autònoms, que conformen el gruix de el teixit productiu d’Espanya. De fet, la mesura aprovada avui beneficiarà a 3,4 milions de contribuents, que representen el 95% d’empreses i autònoms que han de presentar la seva declaració tributària a l’abril. A la pràctica, aquesta moratòria suposa una liquiditat de 3.558 milions per a pimes i autònoms.

A més, aquesta mesura pretén donar un major marge als gestors i assessors fiscals per a recopilar la informació necessària per complir amb les obligacions fiscals dels seus clients en un moment de gran dificultat pels efectes de l’emergència sanitària.

Aquesta decisió s’emmarca en l’estratègia de l’Ministeri d’Hisenda per combatre els efectes de l’COVID-19 a l’activitat d’autònoms i pimes. De fet, el Govern ja va aprovar la possibilitat que els dos col·lectius poguessin ajornar el pagament d’impostos fins a un màxim de 30.000 euros durant sis mesos, amb tres mesos sense interessos. Aquesta mesura, amb un impacte màxim de 14.000 milions, podria beneficiar el 99,8% dels autònoms i a el 94% de les pimes, que són els que es troben per sota d’aquest nivell de facturació.