El Govern pagarà els sous i les pòlisses d’assegurances dels treballadors d’empreses contractades per la Generalitat

ACN El Govern assumirà les despeses salarials i les pòlisses d’assegurances dels treballadors de les empreses afectades per l’ordre de tancament d’equipaments. Així ho estableix un dels punts del decret sobre contractació pública que el consell executiu ha aprovat aquest dimarts. La mesura inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància i contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic. Les empreses afectades no podran fer cap ERTO als treballadors que treballin en serveis per a la Generalitat, ja que se’ls garanteix el sou.

L’objectiu és que les empreses que no poden oferir el servei mantinguin el personal i no hagin d’aplicar expedients de regulació temporal de l’ocupació com a conseqüència del coronavirus.



La Generalitat assumirà els sous i les pòlisses d’assegurances d’aquests treballadors i pagarà un 3% del preu del contracte suspès a les empreses per al període en què no es pugui oferir el servei, una xifra que ja preveu la llei de contractes del sector públic. Aquest 3% s’aplicarà sobre el pagament mensual dels contractes i, per ara, en el període de 15 dies que duri el confinament actual, ampliable en el temps segons les circumstàncies.



La mesura també pot beneficiar als contractes d’obres de la Generalitat no imprescindibles que s’hagin hagut d’aturar per culpa del coronavirus