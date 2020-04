El govern espanyol ordena una transferència urgent de 346 MEUR a les comunitats autònomes per ajuts al lloguer

Edificis de Valls. Font: ACN

El govern espanyol ha ordenat avançar en una transferència urgent 360 milions d’euros a les comunitats autònomes, corresponents al Pla Estatal d’Habitatge, i 100 MEUR addicionals més endavant per fer front als ajuts al lloguer en plena pandèmia pel coronavirus. En una ordre ministerial publicada aquest dissabte al BOE, el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana desenvolupa els ajuts pel pagament de la residència habitual pels llogaters vulnerables, amb ajuts de fins a 900 euros durant un termini màxim de sis mesos. Els diners no es poden fer servir per cap altre objectiu que pagar el lloguer o, en alguns casos, “a la part que correspongui per l’amortització total o parcial del préstec” que es va demanar pe pagar-lo.

És a dir, els diners d’aquest ajut directe decretat pel govern Espanyol, per a persones vulnerables, es poden fer servir per pagar les quotes dels préstecs transitoris del decret 11/2020, que permeten ajudar a pagar la renda.



No poden demanar aquests ajuts les persones que tinguin una relació familiar de primer o segon grau amb l’arrendatari, o si viuen amb alguna persona que el tingui en aquest habitatge, o les persones que siguin sòcies o visquin amb algú que en sigui de la persona jurídica que lloga l’habitatge habitual.



Els diners s’aporten per adjudicació directa en els casos de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la covid-19, i les comunitats han de dictar “en la major brevetat possible” els terminis per demanar els ajuts.



Els ajuts són compatibles “amb qualsevol altre ajut al lloguer” que la persona tingués, fins i tot si fos també a càrrec del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, sempre que no superi el 100% de l’import del lloguer.



El decret del BOE també possibilita a les administracions i entitats públiques a incrementar el parc públic d’habitatge, amb ajuts de fins a 400 euros per metre quadrat útil d’habitatge i de fins al 60% del cost d’adquisició.

ACN