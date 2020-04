El govern espanyol garanteix una gasolinera oberta a cada municipi per mantenir el proveïment de carburant

El govern espanyol garantirà que almenys hi hagi una gasolinera oberta als municipis que en tenen segons una ordre que ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dissabte per “assegurar el proveïment de carburants” mentre duri l’estat d’alarma. La secretària general de Transports, Maria José Rayo, ha explicat a la roda de premsa dels tècnics del govern espanyol que es dividiran les gasolineres en tres grups, segons si han de seguir obrint com ho han fet fins ara, han d’obrir un mínim d’hores o poden tancar. Al primer grup s’inclouen les que venen més de cinc milions de litres l’any, que estan en autovies i autopistes o en supermercats. El motiu és que es consideren un servei essencial i es vol evitar un “tancament desordenat”.

Tots els punts de subministrament marítim també hauran de restar oberts perquè es consideren serveis essencials “imprescindibles” pel sector primari i el funcionament de la cadena de distribució d’aliments.

ACN