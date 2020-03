El Govern es prepara per si calgués aplicar mesures estrictes per contenir el coronavirus com el tancament d’escoles

Pla mitjà de la consellera de Salut, Alba Vergés, intervenint al ple del Parlament el 5 de març del 2020.Foto: ACN

ACN – El Govern es prepara per si calgués aplicar mesures estrictes en la línia de les que s’estan adoptant a Madrid. “No puc dir avui si hi arribarem o no. Avui no, però és possible”. Així s’ha expressat a Catalunya Ràdio la consellera de Salut, Alba Vergés, en preguntar-li si s’arribarà al punt de tancar escoles i universitats.

Vergés ha indicat que l’avantatge que té Catalunya és que es pot preparar millor, perquè de moment no té cap focus preocupant. “Ens estem preparant per a un augment de casos forts”, ha dit la consellera, que ha explicat que ja s’està organitzant el sistema sanitari.

Alhora, ha recomanat que persones grans o amb patologies limitin les sortides, i que la població en general no vagi a treballar si té tos o febre.