El Govern destinarà 61 MEUR a les administracions locals per “reforçar” la liquiditat pressupostària

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en roda de premsa. Font: ACN

El Govern destinarà 61 milions d’euros a les administracions locals per “reforçar” la liquiditat pressupostària. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que aquests recursos permetran afrontar amb “més tranquil·litat” les despeses derivades de les mesures per fer front a la crisi del coronavirus. L’import correspon a l’avançament de la meitat del Fons de Cooperació Local de Catalunya. El Govern espera que les transferències estiguin fetes a l’abril, de manera que les administracions puguin disposar d’una injecció de liquiditat per aquestes dates. En concret, els Ajuntaments de Catalunya rebran 43 milions d’euros, els Consells Comarcals, 18 milions, i les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), prop de 180.000 euros.

ACN