El Govern aprova per urgència desplegar més xarxa de fibra òptica que afectarà a Valls

Les necessitats generades pel teletreball, la formació en línia, entre altres, evidencien la necessitat de disposar d’una infraestructura de xarxa de fibra òptica amb uns nivells de seguretat física superiors a les existents i que pugui facilitar el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que a data d’avui gaudeixen de nivells insuficients de cobertura de xarxes de nova generació.

Per això la Generalitat de Catalunya ha activat el mecanisme de la contractació d’emergència per a l’execució dels treballs d’estesa de xarxa de fibra òptica, per a deu projectes que permetran connectar deu capitals de comarca i els municipis al seu pas: Falset, Vielha, Puigcerdà, Moià, Montblanc, Valls, Gandesa, Solsona, Borges Blanques i Sort.

Entre el trams previstos en aquesta iniciativa hi ha dos que afecta a l’Alt Camp: el del Vendrell a Valls -seguint la C-51- i de Valls a Montblanc, passant per Picamoixons i d’allí seguint la C-37, tal com el conseller de Polítiques Digitals Jordi Puigneró va explicar en roda de premsa al Consell Comarcal fa unes setmanes -abans de l’esclat de la pandèmia.

El desplegament afectarà directament a 51 municipis de 16 comarques que actualment tenen una cobertura insuficient, així com a molts altres municipis de forma indirecta pel fet de tenir més a prop la xarxa de la Generalitat.

El Govern va aprovar el passat mes d’octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura de 6,4 milions d’habitats, el 84% de la població de Catalunya.

Actualment, la Generalitat compta amb punt de connexió a 29 capitals de comarca. Amb el desplegament d’aquests trams quedaran cobertes deu capitals més i només restaran pendents el Vendrell, Banyoles i Pont de Suert, que també es connectaran abans de final d’any.