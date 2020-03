El fill d’un matrimoni de la Ballús: “estic molt satisfet de la gestió del centre”

El fill d’un matrimoni de la Residència Ballús de Valls vol parlar per trencar una llança en favor a la gestió que des del centre s’està duent a terme des que va saltar el primer cas de coronavirus, i que de moment ja ha afectat un total de 20 persones, comportant la mort d’un resident. En aquest sentit, aquesta persona -que vol mantenir l’anonimat- s’ha volgut posar en contacte amb El Vallenc. Fa tres anys que té els seus dos pares a la Residència Ballús de Valls. Explica que en un primer moment van ser sospitosos de tenir el Covid-19, i després d’activar els respectius protocols d’aïllament van saber que no estaven contagiats. Ara, va rebent informació diària de l’estat dels seus pares però no pot parlar ni veure’ls. Des del centre el mantenen informat.

Més lluny de voler explicar la seva situació personal, aquest fill que té els seus dos pares a la Residència Ballús vol mostrar públicament el seu suport a la gestió i personal sanitari del centre. “Moralment em sento amb l’obligació d’agrair la gestió que s’està duent a terme des de primer moment”. En aquest sentit, i dins del món sanitari, aquest testimoni d’un familiar de residents de la Residència Ballús vol servir per d’una manera donar suport moral al personal sanitari perquè “és una prova molt dura la que estan passant i difícil de poder portar”.

I és que cal recordar que a part de dos positius que s’han produït dins del personal mèdic, es va haver de fer el relleu total de la plantilla en presentar símptomes, trobant-se en aïllament domiciliari per precaució. Així, la Fundació Vilaniu agafava el relleu a la gestió del centre. “M’agradaria afirmar que estic molt satisfet de la gestió del centre i arran d’alguna informació que ha sortit en algun mitjà, m’agradaria netejar la imatge de la residència”, afirmava, ressaltant que -segons el seu punt de vista- tots els protocols s’han dut com pertocaven. “S’ha informat en tot moment, i s’han seguit els passos corresponents. Estic agraït”.