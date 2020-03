El Fèlix Hotel ofereix habitacions a metges de residències i hospitals

El Fèlix Hotel ofereix habitacions al personal mèdic.

El Fèlix Hotel, que fou obligat a tancar les seves dependències d’allotjament fa uns dies, ha ofert les seves habitacions i instal·lacions al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant l’emergència mèdica que es pugui generar a la nostra zona a conseqüència de l’expansió del coronavirus.

Fonts de l’esmentat hotel, emplaçat a la carretera N-240 de Valls a Tarragona, han assenyalat aquest divendres, 27 de març, que en els darrers dos dies s’han destinat un total de deu habitacions a personal mèdic que està treballant en residències i hospital del nostre entorn. A banda de les habitacions, el Fèlix Hotel posa a l’abast dels metges tots els serveis que aquests requereixin i dels quals l’equipament disposa.

D’altra banda, tal com s’ha informat en diverses ocasions, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) i totes les associacions que en formen part estan en contacte amb totes les administracions públiques per tal de col·laborar en tot el que sigui necessari per aturar el Covid-19.

Així doncs, hi ha establiments hotelers a les comarques de Tarragona que ofereixen serveis essencials per allotjar el personal de serveis bàsics i transportistes de mercaderies, d’altres allotjaran pacients o gent gran. Donat que es tracta d’un tema estricament d’organització del sistema sanitari, seran les administracions públiques qui aniran informant puntualment de les mesures que es vagin prenent.

Un cop més, des de la FEHT es vol reiterar “el nostre missatge de suport i reconeixement a tot el personal sanitari i a tothom que estigui col·laborant per aturar aquesta pandèmia com més aviat millor”, apunta un comunicat de la Federació.