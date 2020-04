El dia més negre al Camp de Tarragona des que va començar l’epidèmia del Covid-19

El Departament de Salut ha confirmat dinou morts per coronavirus aquest dimecres a la demarcació de Tarragona, que ja en suma 173 –dotze a l’Ebre i 161 al Camp. És la dada de defuncions més elevada en 24 hores des del 3 d’abril, quan se’n van comptabilitzar divuit. Pel que fa als positius per coronavirus SARS-CoV-2, se n’han confirmat 46 més i la xifra s’enfila als 1.578. Aquest dimecres hi ha 263 persones hospitalitzades -44 menys que dimarts-, 58 de les quals es troben a l’UCI –cinc menys que el dia anterior.

En concret, al Camp de Tarragona s’han confirmat dinou morts i 46 casos nous, la qual cosa eleva a 1.1418 la xifra acumulada de positius. D’aquests, 238 persones es troben ingressades, 50 de les quals a l’UCI.

Per altra banda, la xifra de morts a la residència Ballús de Valls s’eleva als 19 i compta amb 38 residents i 3 professionals que han donat positiu per coronavirus.

A les Terres de l’Ebre s’hi ha compatibilitzat una víctima mortal però no s’hi ha confirmat cap nou cas. Respecte el dia anterior s’han detectat sis proves errònies, amb la qual cosa el global de casos queda en 160. D’aquests, hi ha 25 persones hospitalitzades, vuit de les quals a l’UCI.

ACN/EL VALLENC