El degà del Col·legi de Periodistes: “L’ERTO salva la institució i n’evita el tancament”

El degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, el 30 d’agost del 2018 FOTO: ACN

El Col·legi de Periodistes de Catalunya viu, com moltes empreses i institucions aquests dies, una situació excepcional. L’entitat ha iniciat un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) entre la seva plantilla davant els efectes “vertiginosos” que el coronavirus està tenint sobre els seus comptes. El degà del col·legi, Joan Maria Morros, ha defensat en una entrevista que l’expedient és una “mesura dràstica” que respon a la necessitat de “salvar” el futur de la institució que, en termes econòmics, depèn en gran mesura dels quioscos dels quals té la concessió i que representen el 80% dels ingressos. “Altrament, el col·legi s’hauria trobat proper a una situació de tancament”, adverteix.

Des del l’estat d’alarma, el nombre de clients que s’acostaven als tretze quioscos havia caigut fins a mínims, mentre que les despeses de mantenir els establiments oberts es mantenien estables en el 75%. “Hem aplicat l’ERTO per salvaguardar el col·legi –amb 35 anys d’història-, però de seguida que puguem, tornarem a obrir físicament”, garanteix Morros.

Ara, la institució manté la persiana aixecada de tres quioscos perquè els subscriptors puguin recollir els diaris, però aconsegueix reduir el nombre d’hores del personal d’administració. A més, complementa amb el personal dels col·legis de Girona, Lleida, Tarragona, Manresa i Tortosa l’atenció telefònica i els serveis als afiliats.



Formacions i cursos online

Amb tot, la Junta continua preparant els debats, les jornades de reflexió i els cursos que tenia amb l’objectiu que siguin una realitat, si no abans de l’estiu, just després. Alhora, proposa formacions i cursos en línia perquè els professionals puguin aprofitar els seus serveis durant el temps de confinament.



Reivindicar el valor del periodisme

El degà del col·legi assegura que, en moments com els actuals, es fa més palès que mai la importància dels mitjans de comunicació per arribar a la ciutadania, però reconeix que la crisi en la publicitat pot comprometre’n les arques.



Paradoxalment, la ciutadania consumeix més informació que mai. “Esperem que, quan es recuperi la normalitat, la publicitat remunti i tanquem el parèntesi”, conclou.



