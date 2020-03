El coronavirus fa suspendre el 6è Festival contra el Càncer d’Infinity Dansa

Imatge del darrer festival benèfic, el març de l’any passat.

La fase d’alerta per coronavirus que ha decretat aquest matí la Generalitat de Catalunya ha arribat al món de l’esport, la cultura i molts altres àmbits, fet que ja ha provocat que se suspenguin diversos actes a la capital de l’Alt Camp, com ara l’Espai de l’Estudiant, la Vilaniuada i les competicions de futbol.

A aquestes activitats suspeses s’hi ha sumat aquest migdia el Festival contra el Càncer que el centre vallenc Infinity Dansa estava organitzant per al proper 22 de març al Centre Cultural Municipal. Hauria estat la sisena edició consecutiva de l’esdeveniment, que es dedica a recaptar fons per a la Lliga Contra el Càncer.

Tal com han donat a conèixer des d’Infinity Dansa, se’ls ha comunicat la necessitat de suspendre l’acte, que reuneix habitualment un gran nombre de públic. Per ara, no tenen data per dur-lo a terme pròximament. Els alumnes i professors del centre de dansa portaven mesos preparant els 27 balls que s’havien de mostrar al festival, que incloïen les diferents disciplines que s’imparteixen a Infinity: des de ballet clàssic i dansa contemporània fins a hip-hop, jazz, sexy style, reggaeton, heels, sevillanes, etc.

Alumnes i professorat del centre hauran d’esperar, doncs, per celebrar aquesta sisena edició del festival, que hauria destinat el 100 % de la recaptació de les entrades a la lluita contra el càncer.