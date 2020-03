El coronavirus ajorna ‘sine die’ la Vilaniuada

Des de feia setmanes es preparava la iniciativa.

El Departament d’Ensenyament ha decidit, de moment, anul·lar la tercera edició de la Vilaniuada, que estava programada per a aquest dimecres, 13 de març, segons que ha anunciat a la nostra redacció fonts de l’Institut Narcís Oller de la capital de l’Alt Camp.

El motiu esgrimit per la Generalitat de Catalunya és la crisi del coronavirus en tractar-se d’una iniciativa que congrega un gran nombre d’escoles i instituts de la comarca.

De moment, ajornat el projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil basat en el World Mobile City Project, l’organització espera conèixer la data propera de celebració que encara es desconeix per part dels organitzadors.

Recordem que aquest projecte, del qual s’han celebrat dues edicions anteriors, reuneix a diferents ciutats dels Països Catalans (Barcelona, Manresa, València, Tortosa, Alcoi, Vic, Igualada, Castelló, Vall dels Alcalans….), del País Basc i d’altres indrets, i està adreçat a l’alumnat de 6è de primària i 3r d’ESO, amb la finalitat que els alumnes aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat.

Recordem que el grup impulsor de la Vilaniuada a la ciutat de Valls va assistir el passat d’octubre a la 3a Trobada de Seus del World Mobile City Project, que va tenir lloc a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa.

Cada any el nombre de ciutats que inicien el projecte va creixent, i ara ja podem dir que té ressò arreu del món, ja que la ciutat de Valparaíso (Xile) també es van presentar per videoconferència com una de les noves seus. Terol i Lleida també sembla que s’estrenaran amb aquest engrescador projecte, i ho consolidaran les seus d’Igualada, Terrassa i Vitoria-Gasteiz.

Entre els principals objectius de la Vilaniuada hi trobem: facilitar l’autonomia de l’alumnat, millorar la competència digital dels estudiants, resoldre problemes en grups cooperatius, compartir coneixement a la xarxa, participar activament en entorns interactius d’aprenentatge, conèixer els llocs d’interès de la ciutat (patrimonials, culturals, socials…).