El comitè d’empresa del Pius Hospital alerta que només tenen mascaretes de protecció per als sanitaris per a cinc dies

El comitè d’empresa del Pius Hospital de Valls ha denunciat aquest dijous la manca d’Equips de Protecció Individuals (EPI) que disposa el personal sanitari per fer front al coronavirus i per protegir-se de contagis. Segons els representants dels treballadors, tan sols tenen mascaretes FFP2, que eviten que els empleats i els pacients s’infectin, per cinc dies. De les d’un nivell superior, les FFP3, encara en tenen menys, mentre que de quirúrgiques, que no eviten que el sanitari es contagiï, tenen reserves per deu dies. Paral·lelament, la Coordinadora d’Entitats del Tarragona (CET), UGT i CCOO han demanat a la indústria química i a les grans empreses del Camp de Tarragona que donin material sanitari.

El comitè d’empresa del Pius Hospital ha detallat que disposen actualment de 2.000 mascaretes quirúrgiques, que seran suficients “per a uns deu dies, sempre que no augmenti el nombre de casos”. De les FFP2, en disposen de 500, i en gasten unes 100 al dia. Finalment, de les de més protecció, les FFP3, en disposen de 220, procedents d’una donació de l’institut Jaume Huguet de Valls. El centre escolar també va donar 185 ulleres de protecció, les úniques que, segons el comitè, hi ha a al Pius. Finalment, també han assegurat que tenen 25 pantalles protectores i han afirmat desconèixer quantes bates de protecció tenen.



La falta de material sanitari als hospitals ha fet que la CET, UGT i CCOO hagin fet una crida a la solidaritat de les empreses petroquímiques i altres grans companyies del Camp de Tarragona perquè “facin un acte de responsabilitat i solidaritat” i donin material sanitari, com mascaretes, respiradors o altres equips de protecció. “Davant d’aquesta situació sense precedents, cal mirar més enllà del negoci i l’empresa, i pensar en el bé de la societat”, han assenyalat en un comunicat conjunt.

