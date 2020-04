El comerç vallenc, satisfet amb els ajuts al sector que proposa l’Ajuntament de Valls

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls i Comerç de Valls fan una valoració molt positiva dels 150.000 euros en ajuts urgents i directes a comerços i serveis afectats pel Covid-19. En concret, el consistori dotarà aquests ajuts a bars, restaurants, centres d’estètica i perruqueries, entre d’altres activitats de proximitat, en una mesura de suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Valls que s’han vist obligats a tancar.

En aquest sentit, Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç vallenca, assenyala que, en aquest cas, l’Ajuntament de la ciutat “és dels pocs consistoris que ho està fent bé proporcionant ajudes al comerç que s’ha vist obligat a tancar portes”, i afegeix que també ha estat positiu que “durant el mes de març s’hagin ajornats tres impostos: impost de vehicles, guals i cementiri”.

D’altra banda, la presidència de la Cambra de Comerç també anima el comerç local a complementar les ajudes del consistori amb les que es puguin aconseguir de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions. Finalment, Rovira assenyala que feliciten i aplaudeixen aquestes ajudes.

Per la seva part, fonts de la junta de Comerç de Valls també fan una molt bona valoració d’aquestes ajudes i demanen als responsables municipals que “sigui el màxim nombre possible d’establiments comercials que es puguin beneficiar de les ajudes, les quals aniran molt bé per pagar lloguers i els rebuts de subministrament”. Comerç de Valls vaticina que el sector quedarà molt tocat després d’aquesta crisi sanitària: “Per aquest motiu volem que les ajudes arribin al màxim nombre de comerços.”

Recordem que l’Ajuntament de Valls procedirà al retorn de les quotes i preus públics de serveis que es van tancar el passat 13 de març com a mesura per pal·liar els efectes derivats de la crisi del Covid-19.