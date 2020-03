El Col·legi de Metges i Infermeres de Tarragona denuncien la falta d’equips de protecció personal i de proves diagnòstiques

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona volen denunciar de forma conjunta les condicions en les quals el personal sanitari ha de desenvolupar la seva tasca.

En l’actualitat, i com informen en un comunicat, el 16% dels positius de cornavirus detectats a Catalunya afecten el personal sanitari. Així, volen denunciar les condicions en què es troben alhora de realitzar les seves lavors.

En aquest sentit, a Catalunya fins a 3.000 sanitaris s’han vist afectats per coronavirs SARS-Cov-2. Davant d’aquestes xifres, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers i el Col·legi Oficial de Metges volen denunciar “públicament la falta d’EPIs i dels kits de proves diagnòstiques”. Afirmen que aquests elements són “indispensables per l’exercici d’una bona praxi” i esdevenen imprescindibles per “evitar el contagi del professional” i, en extensió el de les seves famílies.

Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’aturar en nombre de positius entre el personal sanitari per falta de manterial adequat, el COMT i el CODITA exigeixen a les autoritats sanitàries Central i Autonòmica “l’arribada dels equips de Protecció Personal de forma imminent als centres hospitalaris on els treballadors i treballadores sanitàries desenvolupen la seva tasca i on la principal via de contagi és el contacte directe amb els pacients”. A part, també reclamen “l’arribada de proves diagnòstiques homologades de forma urgent i prioritària al personal sanitari a fi i efecte d’evitar l’extensió dels contagis als seus pacients així com als seus familiars”.