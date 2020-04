El Col·legi de Farmacèutics i la Creu Roja facilitaran l’entrega de medicaments a domicili a pacients vulnerables

El lliurament de medicaments es farà amb totes les garanties i seguretat.

Per tal d’assegurar la continuïtat i adherència als tractaments i com a mesura excepcional davant la infecció per Covid-19, el Consell General de Farmacèutics i la Creu Roja han subscrit un acord de col·laboració per posar en marxa un servei dirigit a aquelles persones que no disposin de xarxa familiar propera.

L’objectiu d’aquest acord és que totes les persones afectades de forma especial per aquesta situació d’alerta puguin tenir accés a la seva medicació sense haver de sortir de casa mentre duri l’estat d’alarma. Fins ara, el col·lectiu farmacèutic ja estava oferint aquest servei per mitjà d’estudiants de farmàcia voluntaris, acreditats per dur a terme aquesta tasca, però comptar amb la xarxa de voluntariat de la Creu Roja permetrà arribar a més persones i municipis en uns moments complicats per a la gestió de qualsevol desplaçament.

Aquest servei s’adreça fonamentalment a persones dependents, amb problemes de mobilitat, persones amb símptomes d’infecció de Covid-19, persones en quarantena domiciliària per infecció del Covid-19, i pacients crònics complexos amb malalties respiratòries, diabètics i amb malalties cardiovasculars, sense xarxa familiar propera.

L’acord conté un procediment de lliurament de medicaments amb totes les garanties i seguretat en els domicilis de persones en circumstàncies concretes, amb la directa intervenció i supervisió del/la professional farmacèutic/a comunitari, que en el cas de no poder desplaçar-se personalment a realitzar el lliurament contactarà amb la Creu Roja. És un sistema absolutament excepcional i únicament justificat per l’estat d’alarma derivat per la infecció per Covid-19.