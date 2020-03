El 8M, manifestació unitària a Tarragona

La Plataforma 8M del Camp organitza un any més la manifestació unitària del Camp que tindrà lloc a Tarragona diumenge, dia 8 de març. Les organitzadores afirmen que “les imposicions, violències i desigualtats que patim per ser dones les vivim cada dia, per això la vaga del 8 de març ha de servir per visibilitzar totes aquelles tasques que realitzem les dones també els diumenges, sobretot en els sectors més precaritzats”.

L’organització ha presentat el cartell de la manifestació del 8M, que fa referència al feminisme internacionalista amb una imatge de la ‘performance’ de Las Tesis, a Ciutat de Mèxic. El lema escollit és “Juntes, fortes i combatives”, seguit de “Construïm l’alternativa feminista”. Per altra banda, el punt d’inici de la manifestació serà a la plaça Imperial Tàrraco, a les 17.30 h, amb els pilars de dones castelleres, i a les 18 h començarà la manifestació en direcció a l’avinguda Prat de la Riba, passant per Ramón y Cajal, Rambla Nova, Sant Francesc, Rambla Vella i carrer del Portalet, per finalitzar la marxa a la plaça de la Font, davant l’ajuntament de Tarragona. La Plataforma 8M assenyala que les persones amb mobilitat reduïda podran entrar a la plaça de la Font pel carrer Sant Fructuós.

Les organitzadores han anunciat que dins la mateixa manifestació hi haurà tres blocs. El primer serà no mixt, amb membres dels col·lectius feministes i LGTBIQ+, per donar visibilitat a la lluita feminista; el segon bloc serà mixt i el formaran les entitats, organitzacions i sindicats; i, finalment, el tercer bloc el formaran totes aquelles persones que vulguin participar en la jornada i no siguin ni organitzadores ni sindicats.

D’altra banda, la Plataforma ha explicat que “els blocs aniran separats per pancartes”, i a més “al primer bloc només podrà haver-hi banderes feministes” i en els altres blocs demanen “prioritat a les banderes liles”. A més, la manifestació comptarà amb un Servei d’Ordre que s’encarregarà de vetllar perquè l’acte es desenvolupi dins els acords presos, i durant el desenvolupament de la mateixa, es podrà adquirir el mocador feminista que ha fet la Plataforma per tal de col·laborar en les despeses de l’organització.