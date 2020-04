El 80% de les empreses d’electricitat i fontaneria no han tingut accés als equips de protecció contra el Covid-19

Segons l’enquesta, pràcticament un 80% de les empreses enquestades no ha tingut accés als equips de protecció individuals (EPIs)

L’Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província de Tarragona ha fet una enquesta entre els seus associats sobre els efectes de la pandèmia del Covid-19 en el sector.

Segons l’enquesta, pràcticament un 80% de les empreses enquestades no ha tingut accés als equips de protecció individuals (EPIs) necessaris per portar a terme l’activitat recordant que aquesta activitat ha estat qualificada com a servei essencial.

Una altre dada interessant que indica aquesta enquesta es que més de la meitat de les empreses enquestades han tingut (o tenen) algun tipus d’incidència laboral: quasi un 35% d’aquestes han fet un ERTO i pràcticament un 20% tenen treballadors sense feina (això últim suposa tenir treballadors en plantilla, que no treballen, pels quals no s’ha demanat un ERTO i que, per tant, l’empresa està assumint la despesa total que aquests suposen). Empreses on la meitat són pimes.

Pel que fa a l’operativa de l’empresa, més del 40% de les empreses enquestades han tingut, o estan tenint, alguna incidència. D’aquestes, en un 55% és a conseqüència de la manca d’abastiment de les matèries/productes que necessiten les empreses del nostre sector i més d’un 33% ha tingut (o està tenint) problemes de logística i/o transport.

Per acabar una altra pregunta feta en l’enquesta és saber l’activitat que estan tenint i el resultat continua sent més preocupant: un 83,7% està tenint menys d’un 50% de l’activitat, només un 9% de les empreses del sector que representem treballen amb normalitat.