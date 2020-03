El 70% de les empreses d’instal·ladors estan aturades

El sector d’instal·ladors també pateix la crisi.

Arran de la complicada situació que s’està vivint des de l’Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província de Tarragona, en la qual està integrat el Gremi d’Instal·ladors de l’Alt Camp i Conca de Barberà, s’ha portat a terme una enquesta que ha estat resposta per una gran part dels seus associats.

Només un 33% de les empreses instal·ladores estan fent feines considerades d’urgència i/o bàsiques de manera habitual. Això vol dir que pràcticament un 70% de les empreses del sector no estan treballant.

Josep Miró, president de l’Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província de Tarragona, ha dit: “La situació preocupa moltíssim a la nostra associació. És una xifra altíssima de persones que no ingressaran cap diner mentre duri aquesta situació. No podem oblidar que darrere d’aquests números hi ha famílies senceres que depenen d’aquests ingressos”, i afegeix que “és especialment preocupant que més de la meitat de les nostres empreses, que tenen a càrrec treballadors, han realitzat (o tenen previst realitzar) un ERTO amb el seu personal”.

Com a president de l’Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província de Tarragona, vol transmetre als seus associats que des d’aquesta Associació faran tot el que els sigui possible.