El 62% de les residències de gent gran del Camp de Tarragona estan netes de covid-19

Les proves que s’han fet a les residències de gent gran del Camp de Tarragona determinen que actualment el 62% estan “netes” de covid-19. En concret, les proves s’han fet al 10% de residents i treballadors de forma aleatoritzada, segons el Govern. Mentrestant, la regió sanitària Camp de Tarragona, en col·laboració amb la gerència del Departament de Treball, Afers Socials i Família implementen el pla d’acció de residències al territori. La feina es fa en col·laboració amb els equips d’atenció primària dels diferents proveïdors sanitaris, els quals tenen assignades les residències de l’Àrea Bàsica de Salut a la qual pertanyen.

Com a mesures generalitzades, s’ha incorporat l’aplicació proactiva de seguretat del pacient proSP en les residències que permet el monitoratge diari de cada centre de forma individualitzada i de forma agregada. La informació es distribueix en activitat diària, situació de professionals, mesures estructurals i situació d’EPI.



A Reus s’estudia buidar la residència Horts de Miró i traslladar els residents sense simptomatologia a la residència Ballesol, també a la capital del Baix Camp. D’aquesta manera, Horts de Miró quedaria com a residència per a possibles pacients positius de covid-19 que s’anessin detectant i, així, es podria mantenir l’altre centre sense casos de la malaltia.



En cas que en una residència sense casos es detecti un positiu de covid-19 s’ha definit que facin tests PCR de forma urgent i que, en cas de ser positius, es procedeixi al trasllat a una residència amb capacitat de procurar una zona d’aïllament amb els requisits mínims. En cas que calgui traslladar un pacient de salut mental o d’un centre amb persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, es disposa d’un espai amb tretze llits anomenat PSICOVID, en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Reus.



Els equips d’atenció primària del Camp de Tarragona de l’ICS tenen al seu càrrec 29 residències amb un total de 1.906 residents sobre un total de 2.143 llits. Entre les que tracten n’hi ha dues d’intervingudes pel Govern -la residència Ballús de Valls i la residència Nostrallar dels Pallaresos-, o la Residència Sanitas a Tarragona, també amb casos confirmats de covid-19. Les seves àrees bàsiques es troben a l’Alt Camp i la Conca de Barberà, Baix Camp i Priorat i al Tarragonès.



Des del 26 de març, l’equip mòbil d’infermeres ha fet més de 300 determinacions PCR. Així, s’ha donat resposta a residents amb simptomatologia compatible amb covid-19 en diferents centres amb casos confirmats –Sanitas, Nostrallar, Ballús i STS Salou. També s’ha fet un cribratge aleatori de residències per determinar que no hi hagués casos positius, i reforçar mesures de control. Aquestes accions s’han fet en 18 centres, els resultats de les quals han estat tots negatius -especialment en la zona del Baix Camp i del Priorat.



Així mateix, l’ICS ha assumit el seguiment dels treballadors simptomàtics de les seves residències de referència a través d’un circuit d’intervenció per fer tests a la població de centre i treballadors amb simptomatologia lleu o moderada.



Per la seva banda, la Xarxa Santa Tecla té dues residències que gestiona directament i 17 més que té assignades per àrea bàsica de salut de referència –les quals sumen 1.076 llits amb 997 residents. L’ens disposa d’un grup de professionals específic format per cinc metges i cinc infermeres d’atenció primària que centralitzen l’atenció de les residències, a més de dos equips de recollida de PCR.



Al seu torn, l’atenció primària del grup Sagessa dona servei a deu residències de la Selva del Camp, Riudoms, Reus, Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. El grup dóna suport a 10 residències distribuïdes en aquestes localitats.

