Educació suspèn els tràmits d’extinció de concerts i les convocatòries d’oposicions

El Departament d’Educació ha ajornat tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’estat d’alarma pel covid-19, que ja preveu la suspensió dels terminis administratius. Els tràmits i procediments es reprendran quan l’estat d’alarma, i les possibles pròrrogues, quedin derogats. A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les qüestions com per exemple la concessió i extinció de concerts educatius, la convocatòria d’oposicions i la selecció de personal docent.

La sol·licitud de títols i certificats, les proves d’accés als diversos ensenyaments, les proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, les proves d’avaluació de competències de sisè de primària, l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris, el concurs d’oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, l’oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació, la incorporació a la borsa de treball de personal docent, el concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics, el concurs de selecció de directors de centres públics, la provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament, la implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius, els expedients d’autorització o modificació d’obertura de centres educatius, les convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes, l’accés a la informació pública i l’accés a la informació estadística.



El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.



ACN