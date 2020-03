Educació envia a tots els centres els criteris per treballar i avaluar durant el confinament

Un dels centres educatius de l’Alt Camp. Foto: El Vallenc

El Departament d’Educació ha establert uns criteris, que farà arribar els centres educatius, i que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el període de confinament a causa del COVID-19. El principal objectiu és “donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat”. Referent a les activitats que s’organitzin han de seguir els paràmetres de l’ensenyament per competències bàsiques i defugir la necessitat i la pressió d’acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat.



Tanmateix, a l’hora de programar les activitats, cal evitar reproduir els horaris habituals. És per això que els equips directius han de planificar i coordinar la proposta de treballs de forma sostenible, tant pel que fa a la dedicació de l’alumnat com del professorat.



La interacció entre professorat i alumnat s’ha de poder garantir a partir dels diferents mitjans, ja sigui per correu electrònic o d’altres entorn i cal utilitzar tots els recursos tecnològics a l’abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament, com ara trucades telefòniques o whatsapp en funció dels recursos disponibles en cadascun dels alumnes.



Pel que fa a l’avaluació, el Departament estableix que el segon trimestre s’avalua fins el 12 de març, amb les observacions obtingudes fins aquell moment. Els informes per alumnat i famílies es podran lliurar un cop es normalitzi l’activitat acadèmica, malgrat que alguns centres ja els han tramès a les famílies.



Probablement, l’inici de la tercera avaluació es farà encara en període de confinament. Per aquest motiu, la docència haurà de ser virtual. L’avaluació serà qualificadora i personalitzada, tenint en compte les limitacions de cada alumne. A partir del 13 d’abril el Departament d’Educació establirà unes noves orientacions.