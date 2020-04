Educació comença a repartir 22.000 dispositius amb connectivitat per seguir el curs des de casa

Els paquets amb dades o amb els dispositius electrònics són un préstec pel període de confinament.

El Departament d’Educació comença aquesta setmana el procés de repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a aquells alumnes que no en disposen, per tal que puguin seguir el curs des de casa durant al tercer trimestre, uns dispositius que rebran a partir del dia 20.

Aquest pla d’acció s’adreça en especial als col·lectius d’alumnes més vulnerables, i que d’altra manera no es podria assegurar la continuïtat en les tasques d’aprenentatge o bé per manca de dispositius electrònics o bé per no disposar de connectivitat a Internet. Així, Educació presenta unes mesures inicials per donar sortida a aquest col·lectiu, i que es concretaran de la següent manera: els dispositius que tinguin connectivitat entre els 100.000 disponibles als centres educatius públics, 1.000 tauletes facilitades per la Fundació Telefònica i amb la col·laboració de La Caixa, 20.000 línies de connectivitat (dades) del Departament d’Educació, 2.000 línies de connectivitat per a l’alumnat de batxillerat i formació professional del Ministeri d’Educació.

El número inicial de dispositius s’ampliarà els propers dies amb les aportacions d’ajuntaments, consells comarcals i entitats que ja han posat en marxa diverses iniciatives en el mateix sentit. Aquesta és per tant, una primera onada d’enviaments i, a partir de les dades resultants d’aquestes iniciatives del món local i d’entitats, el Departament es plantejarà la necessitat d’una segona onada.

Per tal de conèixer quines són les necessitats de l’alumnat i les famílies més vulnerables pel que fa a la connectivitat i la disposició de dispositius electrònics, Educació va facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i concertats, 3.055 dels quals el van respondre. A partir d’aquest moment, es prioritza aquell alumnat que cursa estudis de sisè de primària, quart d’ESO, batxillerat i cicles formatius, en tractar-se de cursos on es canvia d’etapa educativa i on s’atorga títol acreditatiu a l’alumne –en els tres darrers casos-.

Aquesta setmana, els centres educatius comunicaran als alumnes que rebran el kit de connectivitat al domicili segons les necessitats informades. Per fer arribar els paquets, prèviament s’obrirà el centre per tal que treballadors de Telefònica puguin recollir els dispositius que s’entregaran a l’alumnat. A continuació els tècnics els reconfiguraran, s’embalaran de forma personalitzada i es transportaran a casa de cadascun dels alumnes.

Els paquets amb dades o amb els dispositius electrònics són un préstec pel període de confinament, i s’hauran de retornar al centre el primer dia de retorn a les classes. Pel que fa a les dades, cada línia de connectivitat disposarà d’una capacitat de 40 GB.