Educació 360 reclama un “estiu educador” per refer l’augment de la “bretxa de desigualtats” que deixarà el confinament

Font: ACN

El confinament pel coronavirus afecta de manera directa infants i adolescents, que des del 12 de març no han pogut tornar a les aules i no saben amb certesa quan ho podran fer. En aquest context, l’Aliança Educació 360 aposta per un “estiu educador” que permeti refer tant les carències educatives que hagin quedat però també les emocionals un cop aixecat el confinament. “La bretxa de les desigualtats educatives s’ampliarà”, afirma a l’ACN la directora de l’Aliança, Fathia Benhammou. La crida reclama activitats que combinin el suport educatiu i competencial amb les lúdiques i que aquestes siguin “accessibles per a tots”, especialment dirigides als més vulnerables que durant el confinament no hagin tingut els recursos necessaris.

La proposta sorgeix davant la certesa que durant les desconnexions escolar, com l’estiu, hi ha una pèrdua d’aprenentatges. Alguns estudis als Estats Units apunten que al final de l’etapa primària hi pot haver una diferència de tres anys entre les famílies amb més recursos socioeconòmics amb les de menys per aquestes desconnexions. “Ara portarem molts mesos més”, planteja la directora de l’Aliança.



Benhammou explica que amb el confinament s’està demanat a moltes famílies que facin “un nou rol, el de docent” i recorda que “no totes tenen els recursos per acompanyar els infants i donar tots els elements necessaris d’aprenentatge”. Puntualitza que no parla només de recursos tecnològics sinó també competencials.



Davant d’això, la proposta d”estiu educador’ assenyala la importància d’oferir activitats que solucionin aquestes carències però incideix també en la necessitat d’acompanyament emocional d’infants i adolescents. “No oblidem que hauran estat tancats”, planteja la directora. Afegeix que l’aprenentatge “té molt a veure amb l’emoció” i per això reivindica que les eines digitals que es puguin fer servir durant el confinament t “no substitueixen les relacions personals”. “S’hauran de reconstruir les relacions personals amb els amics, amb els docents i entre els docents i les famílies”, planteja.

les eines digitals que es puguin fer servir durant el confinament t “no substitueixen les relacions personals“ Directora de l’Aliança Educació 360, Fathia Benhammou



Benhammou reconeix però que no hi ha certesa que durant l’estiu es puguin portar a terme aquestes activitats grupals segons evoluciona la pandèmia del coronavirus i per això planteja garantir com a mínim fer-les durant les dues primeres setmanes de setembre. En aquest cas hauria de ser “intensiu” per tal de preparar-los “perquè al setembre puguin continuar amb el seu aprenentatge amb igualtat de condicions i garanties”.



Aquestes propostes ja es fan habitualment durant l’estiu, però Benhammou recorda que “no sempre” estan a l’abast de tothom. Per això, insisteix en la necessitat de fer un treball conjunt de comunitat perquè siguin “accessibles” per a tots els infants i joves perquè “els que més ho necessiten són els més vulnerables”. De fet, aposta per oferir eines també a les famílies i involucrar-les en l’educació dels seus fills.



Suma de tot els agents del territori



Per poder posar en marxa aquest ‘estiu educador’, des de l’Aliança Educació 360 reivindiquen la suma de tots els actors educatius i el treball connectat per oferir propostes que garanteixin l’equitat educativa. “El repte que se’ns obre és tan fort que l’única manera de fer-hi front és la suma de tots els agents i la connexió dels espais lectius i no lectius“, reflexiona Benhammou.



En aquest línia, reivindica que el territori “s’ha de convertir en aula” i hi ha d’haver una “corresponsabilització” de tots els agents liderada pels ajuntaments. “El territori l’hem d’entendre com a aula, com a espai per a l’esperança educativa”, resumeix.



El plantejament d’aquest ‘estiu educador’ segueix el plantejament de l’Aliança Educació 360 de reivindicar el dret a l’educació “més enllà de la pròpia escola” i sota la idea que les activitats extraescolars són “fonamentals”. L’Aliança està formada per centres educatius, entitats, ajuntaments i altres agents que busquen una millora de l’educació amb aquest plantejament.

ACN