Editorials ajornen la publicació de novetats a l’expectativa del Dia del Llibre

Pla mig d’una filera de persones fullejant llibres a la Rambla Nova de Tarragona, amb una riuada de persones al fons. Foto: ACN

La crisi del coronavirus ha portat les editorials tarragonines a guardar al calaix les novetats que encara no havien presentat. L’esclat de la pandèmia va arribar en el pitjor moment per al sector, quan ho tenia gairebé tot a punt per afrontar Sant Jordi. “Teníem tots els llibres fets i impresos”, il·lustra Jordi Ferré, director de 9 Grup Editorial, per qui la facturació vinculada a la diada pot suposar fins a un 40% de la de tot l’any. Tot i que alguns títols troben sortida amb la venda online a domicili, les editorials coincideixen que res no compensa la venda presencial a les llibreries. L’expectativa està posada ara en el Dia del Llibre del 23 de juliol. “Veurem si ens permet salvar els mobles”, exposa Alfred Arola, d’Arola Editors.

Les editorials tarragonines han rebut de ple les conseqüències del confinament perquè ha arribat a les portes de la seva temporada alta. Jordi Ferré, director de 9 Grup Editorial -que aplega els segells Angle Editorial, Cossetània Edicions, Lectio Ediciones, Eumo Editorial i Quorum Llibres- aventura que la campanya serà “pèssima”. El grup arribava a Sant Jordi amb una setantena de novetats entre gener i abril, moltes d’autors del territori.



Els títols que van sortir al febrer i la primera quinzena de març estan a les llibreries, amb molt poc recorregut comercial i sense la promoció que haurien volgut. Els que havien de posar-se al mercat durant la segona quinzena, continuen al magatzem. Prop d’una desena de títols no veuran la llum fins al setembre per evitar la saturació de producte nou quan obrin les llibreries. De retruc, els que s’havien de publicar a la tardor i a l’hivern, probablement no ho faran fins al 2021.



Ferré en posa alguns exemples d’autors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb qui enguany tampoc no s’ha pogut fer la tradicional trobada amb la premsa. ‘A mig camí de la incertesa’, de Jesús M. Tibau, s’ha quedat gairebé sense promoció. El llibre ‘Fot-li que és de Reus 2′, de Josep Baiges i Jordi Romero, havia de sortir a la venda el mateix dilluns que va començar el confinament i no se n’ha pogut fer la presentació. Els exemplars d”El Patufet’ i ‘Sant Jordi i el Drac’, de Roger Roig i Hugo Prades, tot just van quedar impresos i ara caldrà veure quina sortida tindran a l’estiu. “Haurem de fer un esforç extra perquè els autors ho mereixen”, assenyala l’editor.



El grup preveu pèrdues per al mes d’abril. “Altra cosa és que al maig i al juny, que eren mesos de facturació negativa perquè rebíem retorns, siguem capaços de capgirar-ho”, contraposa Ferré, qui admet que caldrà recórrer a préstecs per complir amb els proveïdors i els autors. “La sort que tenim és que no estàvem endeutats, però és un cop dur que serà molt difícil de recuperar a final d’any”, valora.



Tot i admetre que senten “ràbia” per no poder tirar endavant amb la planificació feta, Ferré recorda que les editorials estan actives amb la gent fent teletreball, fent contactes amb autors i mantenint els departaments de promoció. “Hi haurà un després que caldrà afrontar amb il·lusió”, defensa.



Jordi Ferré veu amb bons ulls que el sector hagi consensuat el Dia del Llibre per al 23 de juliol, tot i les incògnites que encara hi ha respecte les condicions i restriccions que marcaran la jornada. “És cert que el juliol no és l’abril, que fa bastanta més calor i que això també condicionarà el que és la diada. Crec que caldrà allargar-ho al vespre. En tot cas, és necessari poder fer una diada així”, opina.

“Sempre és millor fer alguna cosa de cara al juliol per salvar els mobles, però en soc escèptic perquè no crec que sigui el mateix“ Alfred Arola, director d’Arola Editors

Per la seva banda, Alfred Arola, director d’Arola Editors, encaixa aquesta data alternativa amb certa resignació. “Sempre és millor fer alguna cosa de cara al juliol per salvar els mobles, però en soc escèptic perquè no crec que sigui el mateix. Primer, perquè no serà Sant Jordi i molta gent no s’hi fixarà i, d’altra banda, perquè no crec que al juliol es permeti una massificació tan densa. Serà un Sant Jordi més suau“, opina.



En el cas de l’editorial tarragonina la campanya de Sant Jordi pot representar un 30% de la facturació de tot l’any. “Ens ha afectat de ple perquè ja ho teníem tot preparat, les vendes i les presentacions”, lamenta. Enguany arribaven amb una cinquantena de novetats, una vintena de les quals havien de sortir per Sant Jordi. “Ho hem aturat tot i els que no han sortit de moment els hem guardat a l’armari. Treure’ls malament és matar els llibres”, subratlla.



Aquests dies la venda de llibres per internet ha pujat, però el volum és poc significatiu respecte a l’habitual. L’editorial prepara originals i maquetacions de portes endins, mentre segueix a l’expectativa. “Si les coses s’arreglen en un parell de mesos, nosaltres no tenim una botiga oberta que depèn de la facturació diària. Depenem del fet que un llibre funcioni o no, però ens és igual que es vengui al maig o al setembre”, assenyala. Ara bé, Arola admet que, si l’aturada de l’activitat també va acompanyada d’una crisi econòmica, les conseqüències seran nefastes.



Alfred Arola confia que el confinament porti la gent a habituar-se a la lectura i, si és possible, diu, que el títol de proximitat guanyi pes a la venda “comercial i globalitzada”. Mentrestant, durant la crisi sanitària Arola ha posat a disposició dels lectors, de forma gratuïta, una seixantena de títols online editats conjuntament amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

ACN